Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Redmi'nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı Redmi K30 5G Speed Edition’a güç verecek Snapdragon 768G'nin özellikleri ortaya çıktı. İddialara göre işlemci, mevcut Snapdragon 765G'den çok daha güçlü olacak.

Xiaomi’nin alt markası Redmi, geçtiğimiz aralık ayında yeni akıllı telefonu Redmi K30 5G’yi Çin pazarında satışa sunmuştu. Qualcomm imzalı Snapdragon 765G ile güçlendirilen Redmi K30 5G, şirketin ilk 5G özellikli telefonu olmasının yanı sıra 64 MP Sony IMX 686 birincil kamera, 30 W hızlı şarj desteği ve bazı yüksek donanım özellikleri sunuyordu.

Redmi K30 5G modelinin ardından Snapdragon 730G ile güçlendirilmiş Redmi K30 4G ve Snapdragon 865 amiral gemisi işlemcili Redmi K30 Pro modellerini de piyasaya süren şirket, şimdiyse yeni bir model üzerinde çalışıyor. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan ve Redmi K30 5G Speed Edition olarak adlandırılması beklenen akıllı telefonun satışlarına yakın zamanda başlanması bekleniyor.

Redmi K30 5G Speed Edition, Snapdragon 768G yonga setiyle birlikte gelecek:

Çin merkezli bir e-ticaret sitesinde 11 Mayıs’ta satışlarına başlanacağı söylenen akıllı telefon, listelenmeyle birlikte Snapdragon 768G yonga setinin özelliklerini de ortaya çıkardı. Bu noktada bunun bir yazım hatası olmadığını varsayacak olursak Xiaomi, yanlışlıkla da olsa Snapdragon 768G’nin özelliklerini sızdırmış olabilir.

Bu sızıntıya göre yonga seti; 2,8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2,4 GHz’lik yüksek hızlı bir başka çekirdek ve 1,8 GHz’lik altı çekirdeği bünyesinde barındırıyor. Öte yandan grafik işleme birimi kısmında Snapdragon 765G’deki Adreno 620’yi koruyan yonga setinin, buna rağmen 625 MHz yerine 750 MHz’de çalışacağı söyleniyor. Bu da yaklaşık %20’lik bir hız artışı anlamına geliyor.

Sızıntı, aynı zamanda bu yonga setinin AnTuTu skorunun 360.000 civarında olduğunu ve bunun Snapdragon 765G’nin 300.000’lik skorunun çok daha üzerinde olduğunu da gösteriyor. Elbette tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.