%60 daha güçlü CPU, %160 daha iyi yapay zekâ performansı gibi büyük yeniliklerle gelen XR gözlük işlemcisi Snapdragon Reality Elite tanıtıldı.

İşlemci konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri şüphesiz Qualcomm’dur. Genelikle akıllı telefon işlemcileriyle bilsek de firma farklı cihazlara güç veren çipler de tanıtıyordu. Şimdi ise giyilebilir ürünlere çağ atlatacak bir işlemciyle karşımıza çıktı.

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Qualcomm, Snapdragon Reality Elite ismi verilen yeni nesil genişletilmiş gerçeklik (XR) işlemcisini resmen duyurdu. Bu yeni platform, gelişmiş cihaz içi yapay zekâ başta olmak üzere her konuda performansı iyileştiriyor.

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Snapdragon Reality Elite neler sunuyor?

Akıllı gözlükler ve başlıklar gibi ürünlerde kullanılacak Snapdragon Reality Elite, bir önceki Snapdragon XR2+ Gen 2’ye kıyasla her alanda büyük yenilikler vadediyor. GPU performansında %60 iyileştirme, CPU’da %10 iyileştirme, pil ömründe %20 artış, 12 dereceye kadar daha serin çalışma gibi harika geliştirmeler var. Bu değişiklikler günlük kullanımda büyük fark yaratacak.

Tabii ki yapay zekâ konusuna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yükseltilmiş Hexagon NPU artık %160'lık bir iyileşmeyle 48 TOPS performans sunabiliyor. Bu, daha ağır büyük dil modellerini ve büyük görüntü işleme modellerini doğrudan cihaz üzerinde işleyebileceği anlamına geliyor.

Görüntü konusunda da yenilikler var. Donanımsal ışın izleme ve çok daha iyi video şeffaflığı kalitesiyle dijital içeriği gerçek dünyayla sorunsuz bir şekilde harmanlayarak, göz başına 90 Hz'de 4,4K'ya kadar yüksek çözünürlüklü ekranları destekleyebiliyor. Snapdragon Reality Elite platformunu kullanan cihazların 2026’nın sonlarına doğru gelmesini bekliyoruz.