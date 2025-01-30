Qualcomm’un Snapdragon X2 serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor. Snapdragon X2 serisiyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Qualcomm, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X serisine yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon X Elite ve X Plus modellerinin ardından yeni nesil Snapdragon X2 serisi yolda olduğu ortaya çıktı.

Qualcomm Snapdragon X2 serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni çiplerin performans ve yapay zeka destekli işlemler açısından geliştirilmiş özellikler sunması bekleniyor.

Seriyi genişletmeye hazırlanıyor

Qualcomm, geçtiğimiz yıl Snapdragon X Elite ve X Plus modellerini tanıtmıştı. Ancak sızdırılan bilgilere göre şirket, bu yıl Snapdragon X2 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gönderi belgelerinde yer alan "Ultra Premium" ibaresi, seriye daha güçlü bir modelin ekleneceğini gösteriyor. Mevcut seride yalnızca Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus modelleri bulunuyor, ancak yeni bir Snapdragon X Ultra modelinin de tanıtılabileceği iddia ediliyor.

Yeni nesil işlemcilerin, önceki modellerde olduğu gibi ARM tabanlı olacağı belirtiliyor. Ancak Snapdragon X2 serisinin artırılmış performans, NPU ve daha güçlü grafik işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Snapdragon X serisi, özellikle yapay zeka ile dikkat çekerken Intel ve AMD de kendi çözümleriyle bu alandaki rekabete dahil oldular.

Snapdragon X2 serisinin bu yıl içinde tanıtılması bekleniyor. Qualcomm'un yeni modellerle birlikte, dizüstü bilgisayarlarda ARM tabanlı işlemcilerin yaygınlaşmasını hızlandırabileceği düşünülüyor. Tanıtım tarihi henüz netleşmiş değil, ancak yıl içinde resmi duyuruların yapılması muhtemel.