Şok Marketler, çevrim içi market teslimatı hizmeti veren İstegelsin'i satın aldı. Anlaşmanın bedeli de açıklandı.

Türkiye’nin en popüler uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan Şok, teslimat konusunda önemli bir adım attı. Dev şirket, popüler çevrim içi market teslimatı hizmeti vermesiyle tanınan “İstegelsin”i resmen satın aldı.

Anlaşma, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bir bildirimle duyuruldu. Satın alımın dudak uçuklatan bedeli de buradan görüldü.

İstegelsin, 220 milyon TL karşılığında Şok’a katıldı

KAP bildirimine göre Şok Marketler, İstegelsin’in bağlı olduğu Future Teknoloji Ticaret A.Ş.’yi 220 milyon TL karşılığında bünyesine dahil etti. Şirket değerinin ise indirgenmiş nakit akım ve benzer şirket çarpanları yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 190,0 Milyon TL ve 303,3 Milyon TL değer aralığının orta noktası olan 244,9 Milyon TL olarak belirlendiği ifade edildi. Anlaşma bedeli ise değer aralığı orta noktasına göre %10 iskonto içerecek şekilde pazarlıkla 220 TL olarak belirlendi.

İstegelsin, 2018 yılında kurulan İstanbul merkezli bir şirketti. Market alışverişinin getirdiği zorlukları ortadan kaldırmak isteyen firma, çevrim içi market ürünleri teslimatı hizmeti veriyordu. Şok Market’in bu satın alımla teslimat konusunda elini güçlendireceğini tahmin etmek mümkün.