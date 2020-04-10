Sokağa Çıkma Yasağının Ardından 'Getir' Çöktü

Market alışverişlerimizi kolaylaştıran ve dakikalar içerisinde siparişlerimizi evimizin kapısına getiren 'Getir' uygulaması, sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından çöktü. An itibarıyla Getir'in uygulamasına erişilemiyor.

Akşam saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsten korunmak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşların evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamasının üzerinden çok geçmeden İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yeni bir yeni açıklamayla 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları 48 saat süresince yasaklandı.

Sokağa çıkma yasağının ardından 'Getir' uygulaması çöktü:

Cepten sipariş uygulaması olan Getir, market alışverişlerini akıllı telefonlarımız aracılığıyla gerçekleştirmemize olanak tanıyor. Evimizin kapısına kadar gelen market alışverişlerimiz, koronavirüs ülkemizde etkisini gösterirken sokağa çıkma ve virüsü kapma tehlikesinden kaçınmamıza olanak tanıyordu.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama doğrultusunda toplam 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece yarısı başlayacak ve 2 gün sürecek yasak için vatandaşlar, ihtiyaçlarını 'Getir' uygulaması aracılığıyla anında gidermeye çalıştı.

Yoğun yük altına giren 'Getir' sunucularıysa bu istekleri kaldıramadı ve Getir'in uygulamasına erişim sorunu yaşanmasına sebep oldu. Uygulamanın ne zaman erişime açılacağı veya erişime açılıp açılmayacağı henüz ne yazık ki bilinmiyor.