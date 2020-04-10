Türkiye'nin geneline yayılmış olan yeni tip koronavirüs için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. Az önce gerçekleşen açıklamalara göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılıp pandemi hâline gelmesiyle ülkelerin otoriteleri hem halkını korumak hem de koronavirüsün yayılmasına engel olmak için sokağa çıkma yasakları ilan etme eğiliminde.

Ülkemizde ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs vakasının ardından virüsün gözlemlendiği vaka sayıları artmaya devam etmiş ve 17 Mart 2020 tarihinde ilk vefat haberi gelmişti. Gelişmelerin ardından bugün sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı:

Sabah saatlerinde koronavirüs Bilim Kurulu ile toplantı ve akşam saatlerinde basın açıklaması düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs hakkında ülkemizdeki yeni gelişmeleri bizlere aktarmıştı. Bu açıklamanın ardından az önce İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olmak üzere 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı getirildiğini belirtti.

Bu gece yarısı itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma yasağı; 12 Nisan tarihine kadar sürecek. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının geçerli olacağı iller şu şekilde: "Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak"

Yasağın başlamasıyla bu illerin sınırları içerisinde yaşayan herhangi bir vatandaşın sokağa çıkmasına yasak getirilmiş oldu. İçişleri Bakanlığı'nın konuyu detaylandırması bekleniyor.