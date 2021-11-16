Bugüne kadar yazı yazabileceği bir sandalye bulmaya çalışmaktan, konserve kutularını açamamaktan ve makasların sürekli sağlaklar için tasarlanmasından sıkılan soğlaklar toplansın. Tüm bu dertlere son verip nasıl sağlak olunabileceğini anlatıyoruz. Sağlaklar için de durum farklı değil tabii. Onlar da tıpkı Einstein, DaVinci ve Tesla gibi hem sağlak hem de solak olmayı öğrenebilirler.

Sağlak ya da solak olmanız hiç fark etmez, bugüne kadar yazarken diğer elinizi kullanmanın nasıl bir his olduğunu mutlaka merak etmişsinizdir. İlk bakışta her ne kadar doğanıza aykırı ve zor bir iş gibi gözükse de aslında diğer elinizi de gayet etkin bir biçimde kullanmak mümkün.

Böyle bir şey denemenin son derece heyecan verici olduğunu belirtelim. Çünkü bir yandan solak ya sağlak olmaya çalışırken, bir yandan da hem kendinize hem de beyninize meydan okuyarak kendinizi büyük bir mücadelenin içinde bulacaksınız.

Solakken sağlak ya da sağlakken solak olmak mümkün mü?

Bilime göre bu sorunun cevabı evet. Tıpkı DaVinci, Einstein, Michelangelo, Harry Kahne ve Tesla gibi tarihte bugüne kadar iki elini de eşit derecede iyi kullanabilen (ambidextriy) insanlar var. Hatta eğer doğuştan bu özelliğe sahipseniz, dahi olma potansiyelinizin son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Elbette herkes doğuştan bu özellikle birlikte doğmuyor. Solak ya da sağlak olmak, sonradan da öğrenilebilir ancak bilime göre beynimizde baskın elimizin bize getirdiği bazı spesifik davranışlar, hiçbir zaman değişmeyebilir. Örneğin ters ele ne kadar alışkın olursak olalım, eğer sağlaksak ve sporda destek almak için sol ayağımızı öne atıyorsak bu huyumuz beynimizden hiçbir zaman silinmeyebilir.

Dünyadaki nüfusunun çoğunluğunun sağlak olması, solaklar için dezavantaj yaratıyor

Diğer eli yetkin bir şekilde kullanmaya geçmeden önce, bir insanın neden solakken sağlak veya sağlakken solak olmak isteyeceğini tartışalım. Sağlakken solak olmak tamamen tercih olma olasılığı epey yüksek. Ancak solakların sağlak olmak istemesi, tamamen zorunluluktan doğan bir ihtiyaç olabilir.

Bu değişim isteğini anlamak da epey kolay. Baktığımız zaman dünya nüfusunun çoğunluğunu sağlaklar oluşturuyor. Bu da okul sıralarından makaslara, bıçaktan deftere kadar birçok eşyanın sadece sağlaklar için uygun bir şekilde tasarlanmasına yol açıyor. Eğer siz de solaksınız ve okul sıralarında solaklar için masa bulmakta sürekli zorlandıysanız, ne demek istediğimi kolayca anlarsınız.

Solak ya da sağlak olmaya, ilk olarak “izleyerek” başlayın

Yeni bir işe başladığınızda eğer gereğinden fazla hızlı giderseniz yaşayacağınız ilk duygulardan birinin hayal kırıklığı olma olasılığı epey yüksek. Bir anda gaza gelip sol ya da sağ elinizle uzun uzun kelimeler yazmaya çalışırsanız, başaramadığınızı görüp hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Bu sebeple yeni başlayacağınız her işte olduğu gibi ters elle yazmaya da bebek adımlarıyla başlamak en sağlıklısı olacaktır. Bunun için solak ya da sağlak, artık hangi ele geçmek istiyorsanız o eli kullanan birinin hareketlerini izleyebilirsiniz. Kağıdı nasıl konumlandırdığı, kalemi tutuş şekli gibi bugüne kadar uyguladığınızdan farklı detayları öğrenmeniz, ilk denemede ihtiyacınız özgüveni size mutlaka sağlayacaktır.

Her gün pratik yapmaya özen gösterin

Pratik yapmak her şeyi mükemmelleştirir diye boşuna dememişler. Ters elinizi kullanmak için elinizi nasıl tutmanız gerektiğini iyice öğrendikten sonra bir kağıt üzerinde her gün alıştırma yapmanız gerekiyor.

Ters elle yazma alıştırmalarına her gün ne kadar vakit ayıracağınız tamamen size kalmış. Ancak ne kadar süre belirlerseniz belirleyin, bunu her gün yapmakta ısrarcı olmalısınız. Diyelim ki bu iş için 15 dakika ayırmaya karar verdiniz. Bu 15 dakika içerisinde ilk önce baskın elinizle havada kelimeler yazmaya çalışın. Daha sonra ters elinizle bu hareketleri tekrarlayın ve daha sonrasında da aynı hareketleri kağıda geçirin.

Alfabede yer alan tüm harfleri bu şekilde test ettikten sonra kağıtta kelime alıştırmaları yapmaya devam edin. Her gün bu alıştırmaları tekrarladıkça, ters elinizle yavaş yavaş doğru bir şekilde yazmaya başladığınızı siz de fark edeceksiniz.

Kullanmak istediğiniz elinizi ağırlık çalışarak güçlendirin

Hangi eli kullanırsanız kullanın, diğer elinizin daha güçsüz olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Eğer profesyonel bir şekilde spor yapmıyorsanız ters elinizin baskın elinize göre sizi daha kısa sürede yarı yolda bıraktığını, bazı poşetleri veya kutuları hep kullandığınız elinizdeki gibi uzun süreli taşıyamadığını bilirsiniz.

Ters elle yazmak için bu elinizi güçlendirmeniz son derece önemli. Yazı yazarken elinizin erkenden yorulmaması için hafif ağırlıklarla çalışabilirsiniz. Ayrıca diş fırçalamak veya bulaşık yıkamak gibi her gün yaptığınız işleri de ters elinizle yapmaya çalışmak, güçlenme konusunda yardımcı olacaktır.

Bilgisayarda fareyi ters elinizle kullanmaya çalışın

Bilgisayarla uğraşırken fareyi sol elinizle kullanmak biraz uğraştırıcı olabilir, ancak en azından bilgisayarda iş dışında vakit geçirdiğiniz zaman fareyi diğer tarafa almanızda büyük fayda var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz diş fırçalama eylemi gibi fareyi de ters elle kullanmaya başlarsanız, zamanla bu konu üzerine ne kadar profesyonelleştiğinizi görmek sizleri de şaşırtacaktır.

Kelimeleri tersten yazın

Dünyadaki çoğu alfabenin soldan sağa doğru yazılmasından dolayı sağlakların kelimeleri tersine yazması biraz zor gelebilir. Ancak durum solaklar için daha farklıdır. Solaklar, kelimeleri ters bir şekilde daha rahat yazabilir ve eğer özellikle solak olmaya çalışıyorsanız, kelimeleri tersten yazarak kendinizi daha sıkı bir şekilde eğitebilirsiniz.

Baskın olmayan elinizle sadece yazı değil, çizim de yapın

Baskın olmayan elinizi kullanmaya çalışmak sadece yazıları düzgün bir şekilde yazabilmek değildir. Eğer ters elinizi adamakıllı bir şekilde kullanmak istiyorsanız, bu elle çizim yapmayı da öğrenmeniz gerekir.

Bahsettiğimiz şey elbette bir anda ters elinizle etkileyici resimler yapmak değil. Ancak işe çöp adam çizmeye çalışarak başlarsanız, zaman içerisinde ters elinizle de güzel çizimler yapmak bir o kadar kolaylaşacaktır.