Mortal Kombat Final Kombat 2020 sona erdi ve kazanan Dominique “SonicFox” McLean oldu. Turnuvaya asıl damga vuran olaysa McLean’in turnuvanın kapanışı sırasında ABD Başkan Aday Adayı Bernie Sanders için oy istemesi oldu.

Bilgisayar ve konsol oyunlarının turnuvaları artık çok büyük kitlelere hitap etmeye başladı. Yüz binlerce kişi, düzenlenen oyun turnuvalarını gerek turnuva salonundan gerekse çevrimiçi ortamlardan izleyebiliyor.

İşte bu turnuvalardan bir tanesi olan Mortal Kombat Final Kombat 2020’de de kazanan belli oldu. Turnuvanın kazananı Dominique “SonicFox” McLean, ödülünü eve götürmeyi başardı.

Ödül konuşması:

(SonicFox, Mortal Kombat dünya şampiyonasını kazandı, trans bayrağıyla tüylü kostümü içerisinde geldi, mikrofonu aldı ve "Oylar Bernie'ye" dedi.)

Tabii bu tür turnuvaların kazanan için en önemli kısımlarından bir tanesi de ödül konuşması oluyor. SonicFox, çok düzgün bir ödül konuşması yapamasa da mikrofonun önüne geçtiğinde izleyen herkese ABD’de yaklaşan seçimlerle ilgili tavsiyede bulundu. SonicFox, izleyenlerden şu an kasım ayındaki seçimlerde başkan adayı olmaya çalışan Bernie Sanders’a oy atmalarını istedi.

Ödülü aldığı sırada mavi SonicFox kostümünü giyen McLean, turnuvanın son anlarında herkesi şaşırtan bir harekette bulundu. Sunucu, izleyen ve katılan herkese teşekkür ederek turnuvayı kapatırken McLean, sunucunun elindeki mikrofonu aldı ve “Oylar Bernie’ye” dedi. McLean, aslında politik konuşmalar konusuna çok uzak bir isim değil. McLean, The Game Awards 2018’de Yılın E-spor Oyuncusu ödülünü kazanmıştı ve yaptığı ödül konuşmasıyla tekrar gündeme gelmişti.

Kasım 2020’de gerçekleştirilecek olan ABD seçimlerinde Demokratlar başkan adayını belirlemek için yarışıyor. McLean’in oy istediği Sanders ise şu an için rakibi Biden’ın gerisinde bulunuyor.