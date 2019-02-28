Sony, İnanılmaz Yüksek Hıza Sahip CFexpress Kartları Duyurdu

Sony, okuma hızı 1700 MB/s, yazma hızı ise 1480 MB/s olan hafıza kartları CFexpress Type B hafıza kartlarının duyurusunu yaptı.

Gelecekte dijital cihazlar çok daha fazla veri alıp gönderecekler. Telefonların kameraları 40 megapikselin üzerine çıktı ve 4K video çekebiliyorlar. Yeni gelecek olan 5G bağlantıyla beraber de verilerin alınma ve gönderilme hızları çok artacak. Yeni nesil hafıza kartları da bu teknolojilere uygun olmak zorunda.

Kart profesyonel fotoğrafçılar ve sanayi ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı. Bu kartın, hafıza kartlarının geleceği açısından önemli yer tutması bekleniyor.

Sony’nin yeni CFexpress Type B adlı kartı, en son arayüzlere uygun olarak ve yüksek hızda çalışacak şekilde üretildi. Kartta PCIe Gen3 arayüzü var. 128 GB kapasiteye sahip olan kartın 256 GB ve 512 GB versiyonlarına yönelik de planlar var.

Sony’nin yeni hafıza kartı, firmanın en hızlı CFast kartından üç kat daha hızlı olacak. Yüksek bitrate sahibi videolar ve yüksek çözünürlüklü görüntüler için bu kartlar çok daha ideal olacak.

Yeni CFexpress Kart Okuyucu MRW-G1, bu kartlarla çalışabilecek şekilde tasarlandı. Okuyucu diğer kartlarla da uyumlu.

Odukça dayanıklı olarak üretilen kart, yapılan testlerde CFexpress standartların çok daha üstünde performans gösterdi. Bükülme testinde 70N kuvvete karşı koyabilen kart, 5m’ye kadar olan yüksekliklerden düşüşlerde de 5 kat daha dayanıklı çıktı.

Kart aynı zamanda ısıya, X-ray ışınlarına, statik elektriğe ve UV ışınlarına karşı korumalı şekilde üretildi, böylece hemen her ortamda kullanılabilir.

Media Scan Utility ve Memory Card File Rescue (Hafıza kartı dosya kurtarma) uygulamaları, Sony CFexpress kart sahiplerinin ücretsiz olarak indirip kullanabilecekleri programlar olarak dikkat çekiyor.

Sony CFexpress Type B hafıza kartı ve MRW-G1 Kart Okuyucu, 2019 yılının yazında piyasada olacak.