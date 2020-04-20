Sony, Mayıs Ayında PlayStation 5'i Resmen Tanıtabilir

Bir süre önce hem teknik özelliklerini hem de yeni kontrol cihazına görme imkanı yakaladığımız PlayStation 5 için geri sayım tüm heyecanıyla sürüyor. Bugün ortaya atılan yeni bir iddia, sonbaharda tanıtılması beklenen PS5’in mayıs ayında gün yüzüne çıkabileceğine işaret ediyor.

Sony’nin yedi yıllık bir bekleyişin ardından bizlere sunacağı yeni oyun konsolu PlayStation 5, sahip olacağı birbirinden etkileyici özelliklerle oyun dünyasında bir çağı kapatıp, yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Daha önce bildirdiğimiz üzere Japon şirket, geçtiğimiz ay YouTube üzerinden gerçekleştirdiği sunumda, PlayStation 5’in tüm spesifikasyonlarını açıklamıştı.

AMD’nin RDNA 2-tabanlı işlemcileri, Ray Tracing, 16 GB GDDR6 RAM, SSD ve geriye dönük uyumluluk, yeni nesil oyun konsolunda göreceğimiz etkileyici özelliklerden sadece birkaçı. Ek olarak, kısa bir süre önce de PS5’in DualSense adındaki yeni oyun koluna da detaylı bir bakış atmıştık. Tüm bunları düşününce; konsol hakkında zaten bilgi sahibiyiz diyebiliyoruz ancak henüz PS5’in kasa tasarımını görmüş değiliz.

Sony PlayStation 5, beklenenin aksine sonbaharda değil, mayıs ayında tanıtılabilir

Daha önceki söylentiler, PlayStation 5’in tıpkı selefi PlayStation 4 gibi sonbahar aylarında tanıtılacağı yönündeydi. Daha spesifik olmak gerekirse, ekim ya da kasım ayında yeni nesil oyun konsolu ile tanışmayı bekliyorduk. Nitekim Sony cephesi tarafından yapılan açıklamalarda hep bu yönde oldu.

Bugün VGC’nin, Sony’e yakın isimsiz bir kaynağa dayandırarak yaptığı haberde ise şirketin PS5’i Mayıs 2020’de tanıtmayı planladığı iddia ediliyor. Haberde ayrıca Microsoft'un da Xbox Series X’in lansmanı için mayıs ayını düşündüğü belirtiliyor. Şirketlerden birinin aldığı bu karar, diğerini de tetiklemiş olabilir. Eğer söz konusu iddialar doğruysa, önümüzdeki ay iki yeni oyun konsolunu aynı anda vitrine çıkarken göreceğiz.

PlayStation 5, 499 dolar ila 549 dolar arasında bir fiyatla gelebilir

Bloomberg, geçtiğimiz hafta sayfalarına taşıdığı bir haberde, Sony’nin Mart 2021'de sona eren mali yılda beş ila altı milyon adet PlayStation 5 üretmeyi planladığını öne sürmüştü. Aynı haberde yeni oyun konsolu için düşünülen fiyatın 499 dolar ila 549 dolar arasında olduğu da ifade edilmişti.

Oyun konsollarına gelen ek vergiler, PS5 hayallerimize balyozla vursa da, önümüzdeki birkaç hafta içinde PS5'i kanlı canlı görebilme ihtimalinin doğması gerçekten heyecan verici. Fakat yine de, devam eden koronavirüs salgını müthiş bir belirsizliğe neden oluyor. Bu nedenle Sony’nin kafasındaki planların değişebileceğini de unutmamak gerekiyor.