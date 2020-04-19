PlayStation 5, Tüm Dünyada Aynı Anda Satışa Sunulabilir

Yeni iddialara göre Sony, koronavirüs pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan üretimlere rağmen PlayStation 5'i tüm dünyada aynı anda satışa sunacak. Sony Başkanı Jim Ryan'ın konu hakkındaki söylemleri de bu iddiaları güçlendiren detaylar arasında yer alıyor.

Oyuncuların merakla beklediği konsolların başında gelen PlayStation 5, bu yılın sonlarında resmen tanıtılacak. Yeni konsola dair detaylar birer birer gelmeye devam ederken kötü haberler de hızla yayılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen iddialara göre Sony, PlayStation 5 üretimlerini sınırlandırmakla karşı karşıya gelmişti.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar, oyuncuların kafasında birçok soru işaretine yol açtı. Bunların başındaysa konsolun her oyuncuya ulaşıp ulaşamayacağı ve yalnızca belli ülkelerde mi satışa sunulacağı gibi sorular geliyor. Oyuncuların içine su serpecek yeni iddialara göreyse Japonya merkezli firma, yeni konsolunu tüm dünyada aynı anda satışa sunacak.

Sony Başkanı Jim Ryan, PlayStation 5’in tüm dünyada aynı anda satışa sunulmasını istiyor:

Olaya doğru noktalardan baktığımızda bu iddialar kulağa o kadar da tutarsız gelmiyor. Şöyle ki Sony, PlayStation 4’ü 2013’te piyasaya sürdüğü zaman ilk olarak Kuzey Amerika’daki satışlar başlamış, ardından birkaç hafta sonra Avrupa’da ve ertesi yıl Japonya’da PlayStation 4 kullanılabilir olmuştu. Bu noktada benzer bir durumun PlayStation 5 için de geçerli olacağını varsayabiliriz.

Öte yandan Bloomberg’de yayınlanan bir rapora göre Sony Başkanı Jim Ryan, yeni nesil cihazın tüm dünyada aynı gün mevcut olmasını istiyor. Bir başka deyişle oyuncular, PlayStation 5 piyasaya sürüldüğünde ülkelerine gelmesi için beklemek zorunda kalmayacak ve tanıtımdan kısa bir süre sonra cihazı satın alabilecekler.

Sony’nin halihazırda koronavirüs pandemisi sebebiyle aksayan üretimlerde bu durumun üstesinden nasıl geleceği henüz bilinmiyor. Üstelik şu anda pek çok oyuncu, konsolun zamanında tanıtılıp tanıtılmayacağı konusunda ikna olmuş değil. Sony’nin bu konudaki tutumu ve sessizliğini koruması da oyuncuların içindeki şüpheyi artıran detaylar arasında yer alıyor.