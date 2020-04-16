Sony, İlk Yılında PlayStation 5'i Sınırlı Sayıda Üretecek

Kısa bir süre önce PlayStation 5’in teknik özelliklerini kamuoyu ile paylaşan Sony, yeni nesil oyun konsolunda farklı bir üretim stratejisi izlemeye hazırlanıyor. Bugün Bloomberg'de yayınlanan bir habere göre Japon şirket, PS5’i ilk etapta sınırlı sayıda üretecek.

Sony, 2013 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 4’ten tam 7 sene sonra yepyeni bir oyun konsolu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, tasarımı henüz sır olan PlayStation 5’in spesfikasyonlarını geçtiğimiz ay içinde öğrenmiştik. Ayrıca cihazın DualSense adındaki yeni kontrol cihazı da kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı.

Bloomberg’in sayfalarına taşıdığı yeni haber, Sony’nin PS5 özelinde nasıl bir satış stratejisi izleyeceğine ışık tutuyor. Japon şirkete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Sony, Mart 2021'de sona eren mali yılda beş ila altı milyon adet PlayStation 5 üretmeyi planlıyor. Buna karşılık, PlayStation 4 sadece ilk iki çeyreğinde tam 7,5 milyon adet satmıştı.

PlayStation 5 ilk başta kolay bulunabilir bir ürün olmayacak

Aynı haberde, PlayStation 5 için düşünülen fiyatın 499 dolar ila 549 dolar arasında olacağı ifade ediliyor. Sony, mevcut PlayStation 4 modellerini, yeni kullanıcıları PlayStation Network hizmetlerine çekmek için bir köprü olarak kullanmayı düşünüyor.

Bu plan doğrultusunda, PS5’in piyasaya sürülmesi ile sırasıyla 299 dolar ve 399 dolar taban fiyata sahip olan PlayStation 4 ve Pro modellerinde indirime gitmeyi amaçlayan şirket, uygulamaya koyacağı yeni stratejisi ile başarıya ulaşmayı hedefliyor.

PlayStation 5 için 499 dolar ila 549 dolar arasında bir fiyat etiketi düşünülüyor

Öte yandan Bloomberg'e göre PlayStation 5'in üretim kapasitesi hala kesin değil. Diğer pek çok şirket gibi, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçen Sony, mevcut mali yıl için mart ayında düzenlemeyi planladığı toplantıyı es geçmek durumunda kaldı.

Her şeye rağmen pek çok kişi, Microsoft'un Xbox Series X’in çıkış tarihini geciktirmediği takdirde Sony'nin PlayStation 5'i sonbaharda piyasaya sürmemesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor. Microsoft'un yeni oyun konsolunun da PS5 ile hemen hemen aynı zamanlarda satışa çıkması bekleniyor.

PlayStation 5'in seri üretiminin haziran ayına kadar başlayabileceğini belirten Bloomberg, Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan’ın, yeni oyun konsolun dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak piyasaya sürülmesini istediğini vurguluyor. Karşılaştırma için; PS5’in selefi PS4, ABD ve Avrupa’da Kasım 2013’te, Japonya’da ise Şubat 2014’te satışa sunulmuştu.