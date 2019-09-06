Sony, Örümcek Adam'ın Marvel'a Dönüş Kapılarını Kapattı

Marvel hayranları bir süredir Disney ile Sony’nin anlaşacağını ve Spider-Man’in MCU’ya geri döneceğini umuyordu. Umutları söndüren açıklama Sony’den geldi.

Disney ile Sony arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni’nden (MCU) ayrılmış ve karakterin haklarına sahip olan Sony’ye geri dönmüştü. MCU takipçileri bir süredir iki devin anlaşacağını ve mahallemizin dost canlısı kahramanının geri döneceğini umuyordu. Sony Pictures konu hakkında bir açıklama yaptı ve şimdilik böyle bir planları olmadığını duyurdu.

Sony Pictures başkanı ve CEO’su Tony Vinciquerra, konuyla ilgili soruları cevapladı. Katıldığı bir toplantıda konuşan Vinciquerra, “Şu an için o kapı kapalı” ifadesini kullandı. Yani ufukta Spider-Man’in MCU’ya döneceği bir film gözükmüyor.

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Disney ile Sony, Spider-Man’in Disney tarafından yapılan MCU filmlerinde yer alması için bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma, Spider-Man: Far From Home filmiyle birlikte sona erdi. Marvel’ın çatı şirketi olan Disney, anlaşmayı yenilemek üzere Sony ile masaya oturduklarında gişeden kendi alacakları payın ciddi oranda arttırılmasını istedi. Sony de bu teklife yanaşmadı.

Vinciquerra ayrıca iki firma arasında kötü niyet olmadığını söyledi. Bu da gelecekte görüşmelerin devam edeceği ve orta yolun bulunabileceği konusunda umut veriyor. Sony Pictures CEO’su, “(Marvel Studios başkanı Kevin Feige ile) harika bir zaman geçirdik. Bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek istedik… Marvel çalışanları harika insanlar, onlara büyük saygı duyuyoruz ancak diğer yandan bizim de harika insanlarımız var. (Feige) Bütün işi o yapmadı.” diye konuştu.

Sony, Spider-Man konusunda çalışmalarını yavaşlatmayı da düşünmüyor. Venom filminin devamı yolda. Ayrıca firmanın Spider-Man evreninde geçen 5-6 yeni yapım planlandığı biliniyor.

Sony, ağ kafa olarak da bilinen kahramanımız Spider-Man'i, Venom’un devam filmlerinde ya da Morbius gibi filmlerde kullanabilir. Vinciquerra, “Spider-Man olay filmlerinden önce iyiydi, olay filmleriyle daha iyi oldu ve şimdi kendi evrenimiz var, diğer karakterlerle de oynayacak” derken, bunu başarabileceklerine emin olduğunu sözlerine ekledi.

Spider-Man’in şimdilik MCU’ya geri dönmesi mümkün gözükmüyor ama geleceğin ne getireceği bilinmez.