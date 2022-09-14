State of Play Etkinliğinde Yapılan Tüm Duyurular

Sony, eylül ayı State of Play etkinliğini dün gece gerçekleştirdi. Biz de etkinlikte yapılan tüm duyuruları ve gösterilen tüm oyunları sizler için bir araya getirdik.

Her ay düzenli olarak PlayStation’a gelecek yeni oyunların gösterildiği ve duyuruların yapıldığı State of Play etkinliğinin eylül ayağı geçtiğimiz gece sona erdi. Sony, bu ayki etkinlikte hem oyunlar hem de oyuncuların deneyimi hakkında bazı önemli duyurulara yer verdi.

Peki State of Play etkinliğinde hangi oyunlar gösterildi? Oyuncular için neler duyuruldu? Gelin, etkinliğin büyük bir özetini sizler için yapalım.

Sony State of Play etkinliğinde gösterilen ve duyurulan oyunlar:

God of War Ragnarök’tan hikâye fragmanı geldi:

Sony, efsaneleşen 2018 yapımı God of War’un devamı olacak God of War Ragnarök’ten hikâye fragmanı paylaştı.

Tekken 8 resmen duyuruldu:

Dövüş oyunlarının atalarından Tekken’in yeni oyunu Tekken 8 resmen duyuruldu. Oyun, Xbox Series X/S ve PC için de yayınlanacak.

Yakuza’nın geliştiricilerinden samuray temalı oyun: Like a Dragon: Ishin!

Yakuza’nın geliştiricileri, bu kez samuray temalı bir oyunla karşımıza gelecek. Yeni oyun, Şubat 2023’te PlayStation için yayınlanacak.

Rise of the Ronin:

19. yüzyılın sonlarında geçen bu oyunda “efendisi olmayan ve kendi seçimlerini yapmakta özgür olan bir savaşçıyı” oynayacağız. Oyun, açıklamasından da anlaşılabileceği üzere RPG türünde olacak.

Star Wars evreni, yeni oyunla sanal gerçekliğe geliyor:

Sony, PS VR2 platformu için yeni bir Star Wars oyunu da duyurdu. Bu oyun, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge - Enhanced Edition oldu.

Stellar Blade’den (Önceki adıyla Project Eve) hikâye fragmanı:

Project Eve olarak tanıtılan fakat sonradan ismi değiştirilen Stellar Blade, heyecanlandıran bir fragmanla geldi. Oyun, şimdiden büyük bir heyecan oluşturdu.

Distopik bir dünyada yapay zekâ arkadaşımızla birlikte: Synduality

Synduality, yapay zekâya sahip bir arkadaşımızla post-apokaliptik Amasia dünyasında geçireceğimiz maceraları konu alacak.

Diğer duyurular:

God of War Ragnarök’e özel PlayStation 5 kontrolcüsü tanıtıldı:

God of War Ragnarök'e özel üretilen PlayStation DualSense kontrolcüsü, ülkemizde kasım ayında satışa sunulacak.

PlayStation Stars programnda kazanılabilecek yeni dijital koleksiyonluklar gösterildi:

Oyuncular,PlayStation Stars programı kapsamında yaptıkları ilerlemeler ile ödül kazanmaya başlayacaklar. Bu ödüller, NFT ya da blokzincir tabanlı herhangi bir formatta ödül olmayacak. Sadece basit bir şekilde üç boyutlu objeler olacaklar. Bunlar arasında PlayStation 3 konsolu, PocketStation ve Ape Escape 2 gibi oyunlardan karakterlerin figürleri de olacak.