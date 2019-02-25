Sony, MWC 2019'da tanıttığı ürünlere ultra premium yeni kablosuz kulaklıklarını ekledi.

Sony, Sony Open-ear Bluetooth Stereo Heaset SBH82D olarak adlandırdığı yepyeni bir yüksek kaliteli kablosuz kulaklığı, dünyanın en büyük mobil buluşması olan MWC 2019’da ortaya çıkardı. Mavi, siyah veya gri renklerde opsiyonları olan yeni kablosuz kulaklıklar, şirketin Xperia Ear Duo'suna benzemeyen klasik bir tasarıma sahip.

Yeni kulaklıklar, kullanıcının boynunun arka kısmına konumlanan 255 mm'lik bir kablodan ve 56,45 mm uzunluğundaki bir kontrol gövdesinden oluşuyor. Kulaklıklar bu düzeneğe, kendi 210 mm kabloları ile tutturuluyor ve tüm paket sadece 25,5 gram ağırlığında.

Bu kulaklıklarla ilgili diğer önemli faktör, açık bir kulaklık tasarımı ile geliyor olması. Bu, yalnızca müziğin ve çevresel seslerin eş zamanlı olarak duyulmasını sağlayarak kullanıcıları güvende tutmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının çevresiyle etkileşime devam edebilmesini sağlamak için de güvence altına almak anlamına geliyor.

Kulaklıkta yer alan kontrol kutusu, arama ve oynatma kontrolünün yanı sıra Google Asistan veya Siri'ye kolay erişimi sağlayan çok işlevli bir tuş barındırıyor. Cihazda ayrıca NFC özelliği de yer alıyor. Cihazın geneline baktığımızda ise çok işlevli tuşla aynı tarafta ses tuşları, bir güç düğmesi, LED gösterge ve karşı taraftaki kutuda mikrofon bulunuyor.

Bir ses aksesuarı için gerçekten önemli olan özelliklere düşündüğümüzde, cihazın gelişmiş Bluetooth 4.2 tarafından çalıştırılıyor olması bir avantaj getiriyor. Pil tarafında ise toplam kapasite Sony tarafından belirtilmiş değil.

Yeni kulaklık ne zaman piyasaya çıkacak?

Sony'nin yeni kablosuz Bluetooth kulaklığının Mayıs 2019 gibi piyasada yerini alması bekleniyor. Sony'nin fiyatlandırma hakkında herhangi bir bilgi vermediğini söylemekte de yarar var. Hiçbir şekilde garanti edilmese de, bu gerçek bir kablosuz tasarım olmadığı için ABD'de 280 dolara satılan Xperia Ear Duo'dan biraz daha ucuz olması bekleniyor.