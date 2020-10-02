Sony’nin 3 farklı kayış materyali seçeneğiyle gelen akıllı bilekliği Wena 3 tanıtıldı. Kavisli bir ekranla gelen akıllı bileklik, ters bir şekilde yerleştirerek kayışların uçlarına geleneksel akıllı saatlerle birleştirilebiliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Sony, yeni akıllı bilekliği Sony Wena 3’ü tanıttı. Son derece şık bir tasarımla gelen akıllı bileklik, deri, metal ve silikon olmak üzere üç farklı gövde seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Akıllı bilekliğin farklılık yarattığı nokta ise aslında tüm bileklik halinde bir kayış olabilmesi. Daha iyi özetlemek gerekirse, kavisli ekranı sayesinde akıllı bilekliğin kayışına normal bir saat takılabiliyor. Akıllı bilekliği ekranı altta kalırken, hem normal bir saat hem de akıllı bileklik teknolojisine erişebiliyorsunuz.

Bileğinize daha iyi oturması için Wena 3’ün pil ve dokunmatik panelinde kavisli bir ekran sunan Sony, ekranın kapak camında grafit maddesini kullandığını ve bu ekranın 20’den fazla şirkette işlemden geçtiğini söyledi. 90 cm’lik düşmelere karşı dayanıklı darbe direncine sahip olan akıllı bileklik, ayrıca standart 5 ATM su geçirmezlik desteğiyle birlikte geliyor.

Hangi fonksiyonlar bulunuyor?

Sony’nin yeni akıllı bilekliği Wena 3’te bir ivmeölçer ve çift optik kalp atış hızı sensörü bulunuyor. Kullanıcıların günlük aktiviteleri takip etmesi, kalp atış hızını ölçmesi ve uyku verilerini takip etmesine olanak tanıyan akıllı bileklik, Sony’nin açıklamasına göre günlük sağlık yönetimi konusunda benzersiz bir algoritmayla destekleniyor.

Tek bir şarjla 1 haftalık kullanım imkanı sunan Sony Wena 3, Amazon’un akıllı sesli asistanı Alexa ile birlikte geliyor. Bunun için bileklikte bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Özellikle akıllı bilekliklerin teknolojisini isteyen, ancak geleneksel saatleri de bırakamayan kişilerin bu bilekliği çok seveceği düşünülüyor.

Sony Wena 3 fiyatı

Sony’nin yeni akıllı bilekliği fiyat konusunda biraz tuzlu. Sony Wena 3 metal varyantı 33.000 Yen (314 Dolar) fiyat etiketine sahipken Premium Black varyantı ise 35.000 Yen (333 Dolar) fiyatla karşımıza çıkıyor. Öte yandan Leather Brown ve Leather Premium Black modelleri sırasıyla 30.000 Yen (285 dolar) ve 32.000 Yen (304 Dolar) olarak fiyatlandırıldı. Aralarında en ucuzu ise Silikon Kauçuk kayış versiyonu. Bu da 24.000 Yen (228 Dolar) fiyat etiketine sahip.

Sony Wena 3 fiyatının yüksek olmasının yanında şu an için Japonya merkezli olarak tanıtıldı. Yani ülkemizde satışa sunulacağına dair henüz net bir bilgi yok.