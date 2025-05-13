Sony, ultra gelişmiş özelliklerle donattığı yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VII'yi duyurdu. Telefonun tasarımı oldukça geleneksel olsa da sahip olduğu özellikler, çok satmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, uzun zamandır gündemde olan akıllı telefonu "Xperia 1 VII"yi resmen duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Sony Xperia 1 VII, neler vadediyor?

Sony'nin gelenekselleşmiş tasarım dilini benimseyen akıllı telefonda 6.5 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan ve 120 Hz'lik Bravia OLED ekran görüyoruz. 24 mm'lik selfie kameraya ev sahipliği yapan akıllı telefon, Gorilla Glass Victus 2 korumasına ek olarak IP68 sertifikası sunuyor.

Karşınızda Sony Xperia 1 VII

Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen Sony Xperia 1 VII, Android 15 ile çalışıyor ve 4 yıl boyunca güncelleme alacak. Telefonun 30W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lık bataryası ise 2 güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. En azından Sony'nin açıkladığı şekliyle durum böyle.

Telefonun arka kısmında üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP Exmor T ana kamera bulunuyor. 24-48 mm odak uzaklığını destekleyen bu kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ile destekleniyor. Telefonun üçüncü kamerası ise tahmin edebileceğiniz üzere telefoto olarak kullanılıyor. Yapay zekâ, Sony Xperia 1 VII'nin kamera kurulumunu destekleyecek.

Sony Xperia 1 VII teknik özellikleri

Ekran 6.5 inç, FHD+, 120 Hz, Bravia OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 24 mm selfie kamera Arka Kamera 48 MP Exmor T (24-48 mm) + 48 MP (1/1.56 inç) + telefoto (3,5-7,5x) Batarya 5000 mAh (30W) İşletim Sistemi Android 15

Sony Xperia 1 VII fiyatı