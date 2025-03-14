Sony, UBP-X700/K modelini duyurdu. Yeni Blu-ray oynatıcı, Wi-Fi ve akış hizmetleri olmadan satışa sunulacak, ancak Dolby Vision desteği sunuyor.

Sony, Blu-ray işinden tamamen çıkmadığını gösteren yeni bir adım attı. Şirket, uzun süredir yeni bir model üretmediği Blu-ray oynatıcı kategorisine UBP-X700/K isimli yeni bir cihaz ekledi.

Sony, Blu-ray işini tamamen bırakmadığını kanıtlayan beklenmedik bir hamle yaptı. Yıllardır yeni bir model çıkarmayan şirket, UBP-X700/K adını verdiği yeni Blu-ray oynatıcısını duyurdu. Yani Blu-ray oynatıcılar tamamen tarihe karıştı derken Sony’den sürpriz bir geri dönüş geldi.

Sony, Blu-ray pazarında yoluna devam ediyor

Sony UBP-X700/K’nin Nisan-Mayıs aylarında Japonya’da satışa sunulacağı duyuruldu. Cihazın önceki model olan UBP-X700’ün bazı özellikleri çıkarılmış bir versiyonu olduğu aktarıldı. Yeni modelde Wi-Fi bağlantısının yanı sıra Spotify Connect, ekran yansıtma ve Netflix gibi akış hizmetlerinin bulunmadığı belirtildi. Buna karşın, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos ve DTS:X gibi görüntü ve ses teknolojilerinin korunduğu ifade edildi. Cihazda kablosuz bağlantı desteği yerine yalnızca Ethernet girişinin yer aldığı paylaşıldı.

Fiyatlandırma açısından yeni modelin, Japonya’da UBP-X700’e kıyasla %25 daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi. Sony’nin bu modelin ABD pazarına sunulup sunulmayacağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı aktarıldı. Öte yandan, önceki modelde yaşanan Dolby Vision algılama sorunu ve üç katmanlı UHD disklerde meydana gelen donma probleminin giderilip giderilmediğine dair net bir bilginin paylaşılmadığı ifade edildi.

Sony’nin bu adımıyla Blu-ray oynatıcı pazarında hâlâ varlığını sürdürdüğü belirtildi. LG, Oppo ve Samsung gibi büyük markaların bu alandan çekildiği hatırlatılırken, Sony ve Panasonic’in fiziksel medya oynatıcı üretmeye devam eden az sayıdaki şirket arasında yer aldığı ifade edildi.