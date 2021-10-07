YouTube kanalında birbirinden farklı güzel içeriklere yer vermesiyle tanıdığımız Koray Birand, Unreal Engine kullanarak hazırladığı reklam filmiyle karşımızda. Devasa bir ekranın önünde fiziksel olarak yapılan ışıklandırmayla mankenler adeta ekranda yansıtılan sahnedelermiş gibi görünüyor. Koray Birand, reklamı nasıl hazırladıklarını da detaylıca anlattı.

En başta oyun geliştirmek için kullanılan bir oyun motoru olarak karşımıza çıkan Unreal Engine, Unreal Engine 5 adıyla karşımıza çıktığında oldukça heyecanlanmıştık. Yine başta oyun geliştiricilerini fazlasıyla heyecanlandıran söz konusu yeni sürümde öyle özellikler getirilmişti ki artık oyun sektörünün dışında kullanımı da mümkün görünüyordu.

Yeni sürümle birlikte çok daha göz alıcı sahnelerin geliştirilebildiğini görmüştük. Fakat bu sahnelerin reklam sektöründe göze çarpan bir örneğini görememiştik. Şimdiyse YouTuber Koray Birand, çektiği yeni reklam filminde Unreal Engine ile neler yapılabileceğini gözler önüne seriyor.

Yeşil perdeye elveda:

Koray Birand, Unreal Engine üzerinde oluşturdukları sahneleri 8 metre boyunda ve 4 metre ebatlarında bir LED panele aktardı. LED panel, bu devasa boyutlarına rağmen yalnızca 2.048 x 1.024 çözünürlüğündeydi.Birand, bu çözünürlüğün yeterli olduğunu, zira mankenle arasında 3 metre gibi bir mesafe bulunduğundan yüksek çözünürlüklere gerek kalmadığını ifade etti.

Söz konusu ekrana Unreal Engine üzerinde oluşturduğu sahneleri aktaran Birand, burada kamera hareketlerinin oyun motoruna yansıması için iPhone'dan faydalandı. Burada iPhone'u, mekanın içinde bulunan bir öznenin gözleri olarak düşünebilirsiniz. Bu kombinasyonlarla ortaya çıkan eserse yukarıdaki şekildeydi.

Reklam sektöründe böyle bir örnekten sonra fazlaca Unreal Engine örneği görmemiz muhtemel. En azından deneyiminden oldukça memnun kalan ve bir dahakine eksiklerini gidererek daha iyi işler ortaya koymak isteyen Koray Birand için bunu söyleyebiliriz. Koray Birand’ın söz konusu reklamın çekim aşamalarını aktardığı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.