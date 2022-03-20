Kahramanmaraş'ta avukatlık yapan Serpil Yabanoğlu, kendisine sosyal medyada 'aptal' ve 'sazan' olarak hitap eden kişi için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcı, kullanılan bu kelimeleri suç sayarak hakareti eden kişiye 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Gün geçtikçe dünya çapında sosyal medya platformlarının daha da yaygınlaştığını söylememiz yanlış olmaz. Milyarlarca insan, bu platformları bir şeyler paylaşmak, mesajlaşmak veya zaman geçirmek için kullanıyor. Tabii durum böyle olunca günümüzün çoğunu geçirdiğimiz bu mecralarda bazı olumsuzluklarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor.

Bilindiği üzere bu tarz platformlar üzerinden birbirine hakaret eden insan sayısı oldukça fazla. Sosyal medya şirketleri ve yetkililer, bunları engellemek için kurallarını genişletmeye çalışsa da her gün böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii nelerin hakaret sayılıp sayılmaması gerektiği de ayrı bir tartışma konusu. Şimdi de bu konuyla alakalı ilginç bir olay ülkemizde yaşandı.

‘Aptal’ ve ‘Sazan’ tabirleri suç sayıldı

Kahramanmaraş’ta avukatlık mesleğini icra eden Serpil Yabanoğlu, 6 Nisan 2020’de Instagram’dan Şebnem Çapa’ya ait olan bir gönderiye yorum yaptı. Yabanoğlu, yazdığı yorumda paylaşılan fotoğrafta yer alan caminin ismini sordu. Çapa da bu yoruma ‘Dolmabahça Bezmialem Camii’ cevabını verdi. Ancak mimar olduğu aktarılan E.A’nın, Yabanoğlu’nun sorusuna sert bir dille cevap vermesi dikkat çekti.

EA yorumlarında, “Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı?” ifadelerini kullanarak Yabanoğlu’na hakaret etti. Yabanoğlu ise bu yorumlara, “Tanımadığım birine hakaret edecek kadar değilim emin ol” cevabını verdi. Avukat bunun ardından konuşmanın ekran görüntüsünü alarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturmada mimar olduğu anlaşılan E.A, hesabın kendisine ait olduğunu ve yorumları bizzat kendisinin yazdığını kabul etti. Sonrasında ise savcı, ‘sazan’ ve ‘aptal’ kelimelerini hakaret sayma kararı aldı ve E.A’nın 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası alması istemiyle mahkemeye dava açtı.

Yabanoğlu açıklamalarında davasının arkasında olduğunu belirterek, ceza yargılaması sonuçlandıktan sonra manevi tazminat davası açacaklarını da sözlerine ekledi. Avukat ayrıca, sosyal medyada birine yönelik suç teşkil etme potansiyeline sahip tabirler kullanma konusunda insanları uyardı ve konun yargıya taşınarak ceza alınmasına neden olabileceğini vurguladı.