Sosyal medyada büyümek ve bu büyüklüğü korumak için sıklıkla başvurulan yöntemlerden bir tanesi, çekilişler. Peki Türkiye’deki en ünlü isimlerle markaların gözdesi haline gelen Simpliers, bu başarıyı nasıl yakaladı?

Sosyal medya platformları, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. İnternet ve akıllı cihazlar yanımızda olduğu her an sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Hatta sosyal ağlarda yalnızca bireysel bir kullanıcı olarak kalmıyor, bazen takipçi sayımızı artırmaya, bazen butik bir mağaza işletiyorsak satışlarımızı artırmaya bazense sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Sosyal medyada ne kadar aktif olursak olalım, büyüme işi gerçekten de zor. Bu bağlamda; reklam çalışması ve paylaşımların düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bununla birlikte; sosyal medyada büyümeyi sağlayan etkili yöntemlerden bir tanesi de çekilişler. Aktif olunan alanda hediyeler dağıtılması ya da hizmet verilmesi için yapılan çekilişler, diğer kullanıcıların doğrudan ilgisini çekiyor. Şimdi sizlere, sosyal medyada çekiliş yapmanızı sağlayan bir platform olan Simpliers’tan bahsedeceğiz.

1 milyon 600 binden fazla çekiliş yapıldı

Aslına bakacak olursak Simpliers; sosyal medya fenomenlerinin, Trendyol gibi e-ticaret platformlarında yer alan satıcıların, içerik üreticilerinin ve büyük fenomenlerin yakından bildiği bir platform. Ayrıca Emre Aydın ve Demet Akalın gibi ünlü isimlerle birlikte Watsons, ETS Tur, Fiat Türkiye, Red Bull ve Altınyıldız gibi ünlü markalar da Simpliers’ı kullanarak sosyal medya çekilişleri yapıyorlar. Öyle ki Simpliers, bugüne dek 1 milyon 600 binden fazla çekilişe ev sahipliği yapan bir platform. Bunların ciddi bir bölümü de Instagram çekilişlerinden oluşuyordu.

Simpliers’ı rakiplerinin önüne çıkaran bazı özellikleri var. Örneğin bu platform üzerinden gerçekleştirilen çekilişlerde, gerçekten binlerce yorumun tamamı alınıyor ve sonuç sayfasında bu yorumların bir listesi gösteriliyor. Ayrıca, kazananların hesabınızı takip etmediğini otomatik olarak kontrol edebiliyorsunuz ve çekilişlerle ilgili kaç kişinin katıldığı, katılımcıların kimler olduğu gibi detay bilgiler şeffaf bir şekilde gösteriliyor. Böylelikle çekilişi düzenleyenler de çekilişe katılanlar da rahat ediyor, her şeyin güvenilir ve açıkça ortada olduğunu kendi gözleriyle görüyorlar.

Eğer sizler de sosyal medyada kendinizi büyütmek ve bu büyülüğünüzü korumak istiyorsanız, Simpliers’ı kullanarak çekilişler düzenleyebilirsiniz. Platformla ilgili detaylı bilgi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.