Markette Şeker Bulamayan Vatandaşın Görüntüleri Gündem Oldu

Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı fiyatları konusunda büyük bir sıkıntı gündem olmuş ve sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Bugün ise benzer bir durum şeker fiyatlarında ve şeker stoklarında gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda çok sayıda market ürününde KDV indirimine gidilmesinin ardından raflardaki fiyatlar sosyal medyada gündem olmuş ve çok sayıda kullanıcı etiketlerdeki fiyatlara isyan etmişti. Bu gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KDV indirimini raflardaki ürünlerine yansıtmaları için zincir marketlere çağrıda bulunmuş ve açıklamanın ardından fiyatlarda bir miktar indirime gidilmişti.

Yine gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri olan ayçiçek yağıyla ilgili de sosyal medyada farklı teoriler dolaşıyordu. Halihazırda devam etmekte olan Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim sebebiyle ayçiçek yağı ithal edilemediği ve bu durumun yağ fiyatlarında artışa sebep olduğu söyleniyordu ancak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu söylemlerin doğru olmadığını açıkladı. Bakanın bu açıklamasının üzerinden çok geçmeden Rusya’nın ayçiçek yağı ihracatına kota getirmesi gibi endişe yaratan bir durumla karşı karşıya kaldık. Bugün ise yine şeker fiyatlarına gelen zam ve stok sıkıntısı yaşandığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeker fiyatları sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından şeker stoklarının azaldığı ve fiyatlara bu yüzden zam geldiği iddiası gündeme geldi. Bir müşterinin market içerisinde şeker bulamaması üzerine market çalışanıyla müşteri arasında tartışma çıktı. Market çalışanının müşteriye “Stok yok” açıklamasında bulunduğu video, sosyal medya kullanıcılarının aklına “Şeker stoklarımız bitiyor mu?” sorusunu getirdi. Ülkemizde şeker stoklarıyla ilgili bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor ancak çok sayıda kullanın şeker satışlarına gelen zamma yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Bir video üzerinden pek çok çıkarım yapmak her zaman doğru olmayabilir. Marketlerde farklı sebeplerle bazı ürünlerde stok sıkıntıları yaşandığını görmek mümkün. Bu konuda yapabileceğimiz tek şey ise almak istediğimiz ürünü raflarda göremediğimizde daha sakin kalmak olmalı. Tabii ki farkındayız ki hiçbirimiz artık yeni bir zam ya da stok sıkıntısı haberi daha duymak istemiyoruz ve bu zamlar konusunda pek de sabırlı davranamıyoruz. Bu durumlar market çalışanlarını zor durumda bıraktığı gibi tüketicilerin de sinirlenmesine ve aşırı tepkiler vermesine sebep olabiliyor. Ne olursa olsun bu ve buna benzer durumların çalışanlar da dahil hepimizi etkilediğini unutmamak lazım. Şimdi gelin bahsi geçen videoya ve ardından gelen tepkilere birlikte bakalım.

İşte sosyal medyada tepki çeken o video:

Ve ardından gelen tepkiler:

Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştı