Sosyal Medyada Mafya Reklamı Yapan İsim Gözaltına Alındı

Baran Kejanlı adlı bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı ve “mafyalık hizmetleri reklamı” olarak nitelenen reklam nedeniyle tepki görmüştü. Kejanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çekilen bir TikTok videosu bir anda ülkemizin gündemindeki yerini aldı. Genelde akımlar ya da ilginç konseptlerle gündeme gelen platform bu kez çok daha tartışmalı bir paylaşıma ev sahipliği yaptı.

İsmini Baran Kejanlı olarak açıklayan bir kişi, lüks bir otomobil içerisinde çektiği videoda sağladığı hizmetleri açıkladı. Kejanlı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır o da Baran Kejanlı” ifadelerini kullandı.

Gelen bilgilere göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kejanlı’yı yakalamayı başardı. Gerçek adının Hamit A. olduğu öğrenilen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Kejanlı’nın yaptığı paylaşım, ilk olarak TikTok’ta yer almıştı. Daha sonra da bu video çeşitli sosyal medya platformlarına da yayılmış ve insanların da yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Kejanlı'nın ilk incelemelerde 10 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.