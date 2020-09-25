YouTuber Tayfun Demir'in Dolandırıcılık Suçları Ortaya Çıktı

Kendini ölü olarak gösterip yaşamına devam eden YouTuber Tayfun Demir'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre bu YouTuber, kağıt üzerinde öldükten sonra da dolandırıcılık yapmaya devam etti. Ayrıca 2018 yılında da popüler bir bilgi yarışmasına katılmış.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tayfun Demir isimli bir YouTuber'dan bahsetmiştik. 44 ayrı suçtan aranan ve kendini 2007 yılından beri ölü gösteren bu YouTuber, Muğla'da düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. Tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıkan YouTuber'ın hayat hikayesi, kendisinin filmlere konu olacak bir yaşantısının olduğunu gözler önüne seriyor.

Milliyet'te yer alan bir habere göre Demir'in hayatında yok yok. Öyle ki bu YouTuber, 2007 yılında karıştığı bir dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılıyor. 2011 yılında firar eden YouTuber, sahte belgelerle kendini ölü olarak göstermesi neticesinde hakkındaki suçlamalardan kurtuluyor. Edinilen bilgilere göre Demir, kendini ölü gösterdiği dönemlerde 100'ü aşkın aranma kaydına sahipti.

Kolluk kuvvetleri, Demir'in izine 6 ay önce ulaşmış. Bunun üzerine teknik takibe alınan Tayfun Demir'in aslında ünlü bir YouTuber olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine iz sürmeye devam eden kolluk kuvvetleri, Demir'in Muğla'da yaşadığını tespit edip, adresine baskın düzenliyor. Edinilen bilgilere göre YouTuber, polisler tarafından yakalandığında da sahte kimliğini taşıyordu.

YouTuber, ölmediği fark edilene kadar da boş durmamış

Edinilen bilgilere göre YouTuber, kendini ölü gösterdikten sonra da türlü türlü işlere bulaşıyor. Örneğin bu vatandaş, 2018 yılında ülkemizdeki popüler bilgi yarışmalarından bir tanesine katılma cüretini göstermiş. Ayrıca bu süreçte de bir sincaba protez kol yaparak YouTube'da nam salmaya başlamış. Hayvanlara olan ilgisiyle diğer hayvanseverlerin sevgisini kazanmayı başaran Tayfun Demir, hayvanlara mama alma bahanesiyle de insanların kimliklerini toplayıp, muhtemelen bu kimliklerle dolandırıcılık yapmaya devam etti.

YouTuber'ın kullandığı sahte kimliklerden bir tanesi, İstanbul'da tekstilcilik yapan "Tayfun Demir" isimli bir vatandaş. Milliyet'e açıklamalarda bulunan tekstilci, 2011 yılında para çekmek için postaneye gittiğinde kimliğinin kopyalandığını öğrendiğini söylüyor. Bunun üzerine savcılığa gitse de kendini kurtarmakta zorluk çektiğini söyleyen tekstilci, dolandırıcı YouTuber'ın kendi adına sahte kart çıkartıp borç yaptığını, bununla ilgili olarak da davalar açıldığını söylüyor. Tekstilci, 2017 yılına kadar YouTuber'ın başına açtığı işlerden kurtulmaya çalışmış.

Dolandırıcı YouTuber'ın mağdurları sadece tekstilci olan Tayfun Demir değil. Yine Tayfun Demir isimli başka bir vatandaş da YouTuber'ın dolandırıcılık kurbanlarından oluyor. Bu vatandaş üzerine sahte kimlikle kredi başvurusu yapan YouTuber, bu kez bir şey yapamamış. Çünkü kredi çekme girişiminde bulunmayan asıl Tayfun Demir, bankadan aranması üzerine olayı fark ederek yetkili mercilere gerekli başvuruları yapmış.