Sosyal Medyaya Kimlikle Girişin Detayları Belli Oldu: Anonim Hesaplar Tarih Olacak!

Üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesinin yeni detayları gün yüzüne çıkıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizde bir süredir üzerinde çalışılan yeni sosyal medya düzenlemesinin detayları gün yüzüne çıkıyor.

Instagram, X ve Facebook gibi platformlarda hesap açmak ya da mevcut hesapları kullanmaya devam etmek için artık e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılması gerekecek. Düzenleme hayata geçerse, sosyal medya hesapları doğrudan gerçek kişilerle eşleştirilecek.

e-Devlet anahtarıyla giriş dönemi

Hazırlanan modele göre kullanıcılar sosyal medya platformlarına giriş yaparken e-Devlet üzerinden oluşturulan bir doğrulama sistemi kullanacak. Böylece kullanıcı, temel kimlik bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşılmasına onay vermiş olacak.

Sistem yalnızca yeni hesapları değil, mevcut hesapları da kapsıyor. Yani bugün kullanılan bireysel hesapların da belirlenen süre içinde e-Devlet’e tanımlanması gerekecek.

Birden fazla hesap açmak serbest ama...

Yeni düzenleme “tek kişi, tek hesap” modeli getirmiyor. Kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap açabilecek ancak her hesabın ayrı ayrı kimlik doğrulamasından geçirilmesi şart olacak.

Kimlik doğrulaması yapılmayan hesapların ise kapatılması planlanıyor. Özellikle sahte hesaplar ve anonim kullanıcılar açısından bu madde sosyal medyada en çok tartışılan başlıklardan biri olmaya aday.

Şüpheli hesaplarda kimlik bilgisi istenebilecek

Düzenlemeyle birlikte adli süreçlerde de yeni bir dönem başlayabilir. Suç şüphesi bulunan durumlarda savcılık veya ilgili adli merciler, kullanıcıya ait kimlik bilgilerini BTK üzerinden talep edebilecek.

Bu sayede sosyal medya hesabı ile gerçek kişi arasında doğrudan eşleşme yapılması hedefleniyor. Özellikle dolandırıcılık, tehdit ve sahte hesap kaynaklı suçlarla mücadelede sistemin önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Bir başka dikkat çeken detay ise kullanıcıların e-Devlet üzerinden tüm sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek olması. Yıllar önce açılıp unutulan hesaplar bile tek ekranda görülebilecek.

Kısacası sosyal medya dünyasında en azından Türkiye için “anonim dönem” kapanabilir.

