Soyuz Roketi Aralık Ayında Tekrar Uzaya Çıkmak İçin Hazır

Son günlerde yaşanan kazayla gündeme gelen Soyuz roketi, Aralık ayında tekrar uzaya çıkabilir.

İki hafta önce Soyuz roketinde bir sorun gerçekleşmişti. Bir kozmonot ve bir astronotu taşıyan roket, yeryüzünden ayrıldıktan iki dakika sonra arızalanmış ve acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Bu çok riskli durum sonrasında, roket dünyaya nispeten güvenli sayılabilecek bir dönüş yapabilmeyi başarmıştı. Yükselme sonrası acil kaçış sistemlerinden birisi kendini ateşledi ve mürettebat yaklaşık 48 kilometreden yere dönüş yaptı.

Kaza sonrası yetkililer roketi olağan tüm durumlar için incelemeye aldılar. Rus yetkililer Soyuz roketi ile alakalı yaptıkları bu incelemeyi Ekim ayının sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirttiler. Yapılacak raporda sorunun nasıl düzeltilebileceği ile alakalı bazı öneri ve bilgiler de yer alacak.

Rus medyasında öne çıkan bilgilerden bazıları, Soyuz roketinde bulunan ve yana monte edilen güçlendiricilerden birinin roket çekirdeğine yanlış bağlandığıyla alakalı. Salı günü NASA, yaptığı açıklamada mürettebatın ve Soyuz'un Aralık ayında tekrar uzaya çıkması için hazır olduğunu ve buna güvendiklerini belirtti. Rusya'nın yaptığı çalışmalar sonrası Aralık ayında onay alınırsa bu uçuş gerçekleşecek.