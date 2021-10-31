SpaceX, Hava Şartlarından Dolayı Fırlatmayı Erteledi

Tesla’nın sahibi, iş adamı ve girişimci milyarder Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, NASA için dördüncü astronot uçuşunu gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay ilk özel uçuşunu gerçekleştiren SpaceX, Pazar günü planladığı yeni uzay görevini hava şartlarından dolayı Çarşamba gününe ertelemek zorunda kaldı.

SpaceX, geçtiğimiz ay dört kişilik mürettebatıyla ilk özel uçuşunu gerçekleştirmişti. Aralarında hiç astronot bulunmayan dört kişilik mürettebat arasında 38 yaşındaki milyarder Jared Isaacman de yer alıyordu. Bu Pazar günü de NASA için astronot uçuşunu gerçekleştirmeyi planlayan SpaceX, kötü hava şartlarından dolayı fırlatmayı ertelemek zorunda kaldı.

İngiliz iş adamı Richard Branson’ın Virgin Galactic ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un Blue Origin ile yaptığı uzay uçuşlarıyla birlikte uzay yarışının yeni bir boyut kazandığını söylemek mümkün. Blue Origin’in gerçekleştirdiği uzay seyahatinde bir Türk sanatçının şarkısı da uzaya taşınmıştı. Elon Musk’ın uzay yarışındaki iddialı şirketi SpaceX, son 1,5 yıl içinde NASA için üç astronot uçuşu gerçekleştirmişti. SpaceX’in dördüncü görevi ise hava şartlarından dolayı Pazar gününden Çarşamba gününe ertelendi.

Hava şartlarının kusursuz olması gerekiyor:

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 6 ay sürecek bir görev için fırlatmaya hazırlanan dört astronotun Pazar günü sabahın erken saatlerinde yolculuklarına başlamış olması gerekiyordu. Her ne kadar NASA hava durumunun uygun olacağını belirtse de kuzeydoğudan gelen şiddetli bir fırtınayla birlikte denizde büyük dalgalar meydana geldi. ‘Denizin uzayla ne ilgisi var ki?’ sorusu gelebilir akıllara. Fakat bu tarz hava olayları güvenlik için bir tehdit oluşturuyor.

SpaceX’in fırlatmayı gerçekleştirebilmesi için ABD’nin doğu kıyısından Kuzey Atlantik ve İrlanda’ya kadar hava şartlarının elverişli olması gerekiyor. Bunun sağlanması görev için oldukça büyük önem arz ediyor çünkü fırlatmadan sonra bir şeyin ters gitmesi durumunda kapsülün denize/okyanusa acil iniş yapması gerekebilir. Uçuş, havanın daha elverişli olması beklenen Çarşamba gününe ertelendi. Bir Alman ve üç ABD’li astronottan oluşan ekip, fırlatma gününe kadar Kennedy Uzay Merkezi’nde beklemeye devam edecek.