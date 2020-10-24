SpaceX, 15. Görevinde 60 Yeni Starlink Uydusunu Fırlattı

Elon Musk’ın küresel uydu internet ağı projesi Starlink’in son adımında, 60 yeni Starlink uydusu atmosfere fırlatıldı. Bu fırlatma Starlink kapsamındaki 15. görev oldu.

Çağımızın belki de en tartışmalı isimlerinden biri olan, tabiri caizse Iron Man mi Green Goblin mi olduğu bir türlü anlaşılamayan Elon Musk, oldukça geniş vizyona sahip biri. Bu vizyonu da bir şekilde mutlaka hayata geçiriyor.

Musk, firması SpaceX ile küresel anlamda faaliyet gösteren bir internet uydusu ağı kurmak istiyor. Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için de binlerce uydunun alt uzayda bir ağ kurması gerekiyor. Bu ağın adı da Starlink ve şu anda geliştirilme aşamasında.

60 yeni uydu yolda

ABD’de Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden yapılan fırlatmayla birlikte SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu alçak yörüngeye yolladı. Böylece yörüngede bulunan toplam SpaceX uydularının sayısı 900’e yaklaşmış oldu.

Firmanın Starlink projesinde gerçekleştirdiği kalkışların sayısı, bu kalkışla birlikte 15’i bulmuş oldu. Fırlatmada kullanılan Falcon 9 birinci seviye itici ise daha önce de iki defa bu görevlerde yer almıştı. Uyduların bırakılmasının ardından firmanın denizdeki gemisi bu roketi başarıyla yakaladı.

Görevde kullanılan Falcon 9, daha geçtiğimiz ay atmosfere fırlatılan Starlink uydularını da taşıyordu. Genelde SpaceX roketlerini tekrar kullanmadan önce daha uzun bir bakım ve bekleme süresi ayırıyordu.

Starlink için pilot bölge belirlendi

Bu haftanın başlarında, Texas’taki Extor County Bağımsız Okul Bölgesi bir açıklama yapmış ve kendilerinin SpaceX’in Starlink ağı için yeni pilot partner bölge olduğunu duyurmuştu. Gelecek yıl bölgede bulunan 45 ev Starlink üzerinden internete bağlanacak. Uyduların sayısı arttıkça bu hanelerin sayısı 90’a kadar çıkacak.

SpaceX’in amacı ise Starlink ile küresel olarak hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmeti sunmak, interneti özellikle de az gelişmiş ya da internete erişim sağlayamayan bölgelerde de kullanılabilir hale getirmek olarak açıklanmıştı. Firmanın nihai hedefi ise onbinlerce uydu kullanarak mümkün olan en geniş uydu internet ağını kurmak.