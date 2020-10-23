SpaceX, Starship Prototipine Burun Konisi ve Kanatçık Taktı

SpaceX, gelecekte uzun mesafeli görevler için kullanılmak üzere geliştirdiği Starship uzay aracının prototipine burun konisi ve kanatçık taktı. Şirket, yakın zamanda yeni parçalarıyla da uzay aracında test yapacak.

SpaceX'in Ay'a ve Mars'a verimli ve kolay bir şekilde ulaşmak için geliştirdiği Starship uzay aracı, her geçen gün bir adım daha geleceğe yaklaşıyor. Bu ay başında Raptor Vacuum motorunun ateşleme testini gerçekleştiren şirket, bundan üç gün önce de uzay aracında yer alacak 3 Raptor Vacuum motorunu aynı anda ateşlemişti.

Her iki testten de başarılı sonuçlar elde eden SpaceX'in SN8 Starship prototipi, yavaş yavaş son görünümünü de kazanmaya başladı. Çoğunlukla uçacak bir silo olarak gördüğümüz prototip, artık kendisini uzay aracına benzetecek aerodinamik kanatçıklarına ve burun konisine kavuştu.

SpaceX'in Starship'i 50 metre yüksekliğe ulaştı:

SpaceX'in SN8 Starship uzay aracı, burun roketi ve kanatçıklarıyla Twitter'da paylaşıldı. Paylaşımı gören Elon Musk, yorum olarak 'Starship toplanıyor!' ifadesine yer verdi. SpaceX'in prototipine yeni parçaları takmasının da elbette önemli ve büyük bir sebebi vardı. Zira SN8, yakında önemli bir göreve imza atacak.

SN8 Starship prototipi, yakın zamanda 19 kilometre (50 bin fit) yüksekliğe fırlatılacak. Uzay aracı bugüne kadar yalnızca 150 metre yüksekliğe fırlatılmıştı. Bu görevde fazlasıyla önem taşıyan parçaların takılmasıyla SN8 prototipi, SpaceX'in uzay aracının yüksekliği olacağını söylediği 50 metre boya ulaşmış oldu.

Ancak SpaceX, bu heyecanlı görev öncesinde tüm parçalarıyla birlikte yeniden üç Raptor Vacuum motoruyla ateşleme testi gerçekleştirecek. Bu görev olumlu sonuç verdiği takdirde SN8 Starship prototipi, 50 bin fitlik yüksekliğe fırlatılacak. Uzay aracı, görev sırasında bir de 'belly-flop' isimli iniş manevrasını gerçekleştirecek.