SpaceX, Starship'i Robotik Kollarla Birleştirdi [Video]

SpaceX, uzun zamandır inşa etmekte olduğu mekanik kolları bugün ilk kez denedi. Starship'in roketiyle birleştirilmesi ve gelecekte 'tutulması' için kullanılan kollar, ilk denemede başarılı bir şekilde iki parçayı birleştirdi.

İnsanlığın Mars’a yolculuk hayallerini giderek gerçeğe taşımakta yardımcı olan SpaceX, uzun zamandır devasa Starship roketi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Super Heavy isimli roket ve Starship uzay aracı olmak üzere iki parçadan oluşan bu uzay aracı, 120 metrelik boyuyla bugüne kadar fırlatılan en uzun roket olacak.

Starship roketini tam boyuyla görmemizse oldukça nadir oluyor. Uzay aracı, zaman zaman çeşitli testler için bir araya getirilmediği sürece ayrı parçalar halinde duruyor. Bugünse SpaceX, o nadir gördüğümüz birleşimi yeniden gerçekleştirdi. Starship’in bir araya getirildiği anları gösteren kareler, SpaceX CEO’su Elon Musk tarafından da paylaşıldı.

Mekanik kollar, ilk denemesinde sorunsuz çalıştı:

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Starship uzay aracının Heavy Booster’ın üzerinde getirildiği anları gösterdi. 'Mechazilla' isimli devasa mekanik kollarla tutulan Starship uzay aracı, Heavy Booster’ın üstüne dikkatli bir şekilde koyuldu. Bu birleştirme de aslında bu mekanik kollar için bir test idi.

Kollar, Starship S20 uzay aracını yaklaşık 20 dakikalık bir sürede Heavy Booster’ın üzerine çıkarmayı başardı. Sonrasında iki parçayı birbiriyle hizalayan kol, Super Heavy’yi ‘tutarak’ dengesini güvenceye aldı. Her iki parça da stabilize bir durumdayken kollar, Starship aracını roket üzerine indirdi ve iki parça birleşti. Kollar, ilk denemesinde Starship’i bir araya getirmeyi başardı. Uzay aracı, bu kollardan önce güçlü vinçlerin yardımıyla birleştiriliyordu.

Starship’in ilk kez mekanik kol tarafından bir araya getirildiği anlar canlı bir şekilde yayımlandı: