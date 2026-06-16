SpaceX, yapay zekâ kodlama şirketi Cursor'u 60 milyar dolara satın alıyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği halka arz ile tarihin en büyük halka arzına imza atan ve bugün 2,5 trilyon dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerli 6. şirketi olmayı başaran SpaceX, bir başka hamleyle daha karşımıza çıktı.

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Elon Musk yönetimindeki uzay devi, yapay zekâ kodlama aracı Cursor’ın arkasındaki şirket Anysphere’i satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Cursor’un SpaceX’ın yapay zekâ departmanına yardımcı olması planlanıyor.

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60 milyar dolara satın alacak

Anlaşmanın detaylarına inecek olursak SpaceX, Cursor’u hisse şeklinde 60 milyar dolara satın alacak. SpaceX’in yapay zekâ bölümü son zamanlarda yeniden yapılanma sürecine girmişti. Bu hamleyle de Cursor, SpaceX’in büyük yapay zekâ firmalarına yetişmesine katkı sağlayacak.

SpaceX ile Cursor anlaşması aslında yeni ortaya çıkan bir şey değil. Elon Musk, aylardır Cursor’un sahibi olmak için uğraşıyordu. Hatta nisan ayında ya 60 milyar dolara satın alacaklarını ya da yeni bir ortaklık için 10 milyar dolar ödeneceği ifade edilmişti. Bugün gelen haberler ise 60 milyar dolara satın alım için anlaşıldığını ortaya koydu.