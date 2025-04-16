Spotify kullanıcıları 16 Nisan'da platforma girişte sorun yaşadı. Ana sayfa akışı yenilenmedi, müzikler çalmadı.

16 Nisan Çarşamba günü Spotify kullanıcıları, ister telefondan ister bilgisayardan denesin, uygulamaya girmekte zorlandı. Ana sayfa akışının yenilenmemesi, şarkıların bir türlü başlamaması gibi sorunlar birçok kişi tarafından rapor edildi.

Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında yüklenme ekranında kalma ve çalma listelerine erişememe gibi çeşitli hatalarla karşılaştı. Sorunun yalnızca Türkiye'ye özgü olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı. DownDetector verilerine göre, gün içinde saat 15.00 sularında şikâyetlerde artış yaşandı.

Spotify'dan sorunla ilgili ilk açıklama geldi

Spotify'ın resmi destek hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yaşanan sorunların farkında olunduğu ve çözüm için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ancak problemin kaynağı ya da ne zaman tamamen çözüleceği hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Kullanıcıların bir kısmı, günün ilerleyen saatlerinde erişimin normale döndüğünü paylaştı. Ancak sorunun tamamen giderilip giderilmediği konusunda hâlâ net bir bilgi paylaşılmadı.