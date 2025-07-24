Spotify, Netflix iş birliğiyle uygulama içinden oynanabilen ilk mobil oyununu yayınladı. 25 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak yeni bir yapım olan Happy Gilmore 2 temalı mini golf oyunu, hem eğlenceli bir tanıtım kampanyası hem de Spotify’ın interaktif içerik alanındaki ilk adımı olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, kullanıcı deneyimini farklı bir noktaya taşıyan yenilikçi bir adım attı. Netflix ile yaptığı iş birliği kapsamında, Adam Sandler’ın klasikleşmiş komedi filmi Happy Gilmore’un devamı olan Happy Gilmore 2 için özel bir mini golf oyunu geliştirdi. Bu oyun, Spotify'ın tarihinde ilk kez uygulama içi etkileşimli bir oyun deneyimi sunması bakımından önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Oyun, 25 Temmuz'da Netflix'te yayımlanacak olan film için bir tanıtım aracı olarak tasarlandı. Ancak sunumu ve kurgusu, gelecekte Spotify’ın daha fazla interaktif içerik sunabileceğinin de ipuçlarını veriyor.

Happy Gilmore 2 Tournament nasıl bir oyun?

Spotify kullanıcıları, mobil uygulama üzerinden bu mini golf oyununa doğrudan erişebiliyor. Oyunun mantığı oldukça basit: Toplamda üç mini golf deliği (hole) bulunuyor. Oyuncular ekranı “kaydırarak” veya dokunarak topa vuruyor; bu sırada güç ve yön kontrol ediliyor. Her deliği mümkün olan en az sayıda vuruşla tamamlamak amaçlanıyor.

Oyun esnasında Happy Gilmore temalı ses klipleri, film göndermeleri ve bazı sürpriz öğeler (hokey sopası, paten veya timsah gibi objeler) kullanıcıyı karşılıyor. Oyunun sonunda ise film fragmanına yönlendirme yapılıyor ve Spotify kullanıcılarına özel bir “Happy Gilmore” çalma listesi öneriliyor.

Spotify'ın ilk mobil oyunu nasıl oynanır?

Spotify’ın Happy Gilmore 2 Tournament oyunu, Türkiye’deki kullanıcılara da sunulmuş durumda. iOS veya Android işletim sistemine sahip cihazlarda Spotify uygulamasını en güncel sürüme güncellediğinizde, oyuna erişim mümkün oluyor. Uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

Spotify uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Arama sekmesine “ Happy Gilmore 2 Tournament ” yazın.

” yazın. Oyun hesabınızda aktif olduğunda üzerinde Golf topu olan bir kart göreceksiniz. Bu karta dokunarak oyunu başlayabilirsiniz.

Spotify uzun süredir yalnızca bir müzik platformu değil, podcast, video ve sesli kitap içerikleriyle bir eğlence merkezi olma yolunda ilerliyor. Mini golf oyunu ise bu sürece interaktif içerikleri de dahil eden ilk örnek oldu.

Oyun, klasik bir reklam kampanyasından öte; kullanıcıyı eğlendirerek bir yapımı tanıtmanın yaratıcı bir yolu. Ayrıca Spotify’ın içerik çeşitliliğini artırma stratejisi kapsamında test niteliği taşıdığı da düşünülebilir. Eğer kullanıcı geri dönüşleri olumlu olursa, benzer deneyimler önümüzdeki dönemde daha fazla projede karşımıza çıkabilir.