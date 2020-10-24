Dünyanın en popüler müzik paylaşım uygulaması olan Spotify, kullanıcılarının uygulamayı daha kolay kullanabilmesi için elinden geleni yapıyor. Firma şimdi de Google hesabı ile giriş yapma özelliğini aktifleştirdi.

Çok uzun yıllar boyunca internet kullanıcıları hemen her platforma üye olmak için ayrı ayrı oturum açmak, ayrı bir kullanıcı oluşturmak zorundaydı. Günümüzde ise Facebook ve Google gibi firmaların hesaplarıyla sorunsuz şekilde oturum açılabiliyor. Bu özelliği destekleyen platformların sonuncusu ise Spotify oldu.

Google, kendi müzik dinleme platformu olan Google Play Müzik’in fişini yavaş yavaş çekerken, Spotify ise Google kullanıcılarının kendi uygulamalarına üyelik işlemlerini kolaylaştırıyor. Artık Google hesabı ile Spotify’a giriş yapmak mümkün.

Spotify’a Google girişi

Spotify’a Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefondan ya da tabletten giriş yapacak olanlar, giriş seçeneği olarak Google hesaplarını seçebiliyor. Yakın zamanda platformun destek sayfasında yer alan bilgilere baktığımızda özellik aktif hale geleli daha bir gün bile geçmediğini görüyoruz.

Google hesapla giriş, daha önce de benzerini gördüğümüz şekilde geleneksel şifre işleminin yerini alacak. Böylece kişilerin hatırlaması gereken şifre sayısı 1 tane daha azalmış olacak. Yine de bu entegrasyonun bilindiği kadarıyla başka bir artısı bulunmuyor. Uygulama kullanımında ya da fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu değil.

Bu özellik şimdilik Android cihazlarda ve Spotify Web’de kullanılabilir durumda olsa da iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda ya da Windows uygulamasında henüz Google girişi desteği bulunmuyor. Yeni giriş yöntemini kullanacak olanlar bu noktayı göz önünde bulundurmak isteyebilir.

Geleneksel hesaplar Google hesabına dönüşmüyor

Yeni giriş yöntemiyle ilgili bir başka dikkat çekici nokta ise daha önce oluşturulmuş ve geleneksel şifreye sahip hesaplar, Google girişe sahip hesaplara dönüştürülemiyor. Var olan hesaplar henüz birleşitirilmediği için de kullanıcıların bu noktayı hesaba katması gerekiyor.

Spotify’dan gelen açıklamaya göre, platformda kullandığınız e-posta adresiniz ile Google hesabınızda kullandığınız e-posta adresiniz aynı ise sistem sizi e-posta ve şifre kombinasyonuyla giriş yapmaya yönlendiriyor. İki e-posta adresinizin farklı olması durumunda ise sizin için yeni bir hesap oluşturuluyor.