İsveç merkezli müzik akış devi Spotify, kullanıcıların telefonlarındaki yerel ses dosyalarını uygulama üzerinden çalmasına izin veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, cihazlarına indirdikleri müzikleri doğrudan Spotify üzerinden çalabilecek.

Devasa kütüphanesi, müzik keşif özellikleri ve kullanıcılara sunduğu ücretsiz kullanımı sayesinde dünyanın en popüler müzik akış hizmetlerinden biri olan Spotify, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda kullanıcılara birçok yeni özellik sunan müzik devi, şimdiyse yerel müzik çalma özelliğini test ediyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarına indirdikleri müzikleri Spotify'dan çalabilecek.

İddiaların kaynağı, tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong'un Twitter hesabından paylaştığı bir ekran görüntüsünden geliyor. Ekran görüntüsünde, Spotify'ın yerel olarak depolanan ses dosyalarını Android kitaplığında göstermesine izin veren bir özellik bulunuyor. Bu da telefonda kayıtlı olan dosyaları Spotify içinden oynatabileceğiniz anlamına geliyor.

Spotify'ın yeni özelliği ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor:

Spotify'ın yeni özelliği kullanıma sunulduğunda kullanıcılar, uygulama ayarlarına gidip "Cihaz dosyalarını göster" seçeneği aktif hale getirerek akıllı telefonlarındaki tüm ses dosyalarını Spotify kütüphanesinde görüntüleyebilecek.

Spotify'ın şu anda masaüstü uygulamasında senkronizasyon aracılığıyla sunduğu bu özellik, Android için yayınlanmasıyla birlikte kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Spotify'ın bu özelliği premium kullanıcılarına mı yoksa tüm kullanıcıların hizmetine mi açacağı ise bilinmiyor. Ancak internet bağlantısı gerektirmeyeceği için bu noktada özelliğin tüm kullanıcılar için sunulması daha makul görünüyor.

Bu yeni özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak sektöre yakın kaynaklar, özelliğin birkaç ay içerisinde kullanıcılarla buluşacağını tahmin ediyor. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.