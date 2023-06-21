Spotify'ın masaüstü ve web sürümüne güncelleme geldi. Bugüne kadarki en büyük yenilikleri içeren güncelleme, an itibarıyla kullanıma sunulmuş durumda. Peki Spotify güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify'ın masaüstü ve web sürümlerinde güncelleme yapıldı. Bu güncelleme, uygulama arayüzüne bazı etkili değişiklikler getirdi. Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre bu güncelleme, Spotify'ın masaüstü ve web sürümlerine bugüne kadarki en büyük yenilikleri içeriyor. Şirket ayrıca, güncelleme ile masaüstü ve mobil deneyimi birbirine yakınlaştırmaya çalıştığını belirtiyor.

Spotify'ın masaüstü ve web sürümü, bugüne kadar gösterdiği giriş ekranını aynı şekilde göstermeye devam edecek. Ancak burada önemli bir husus var. Artık ekranın sol bölümünde genişletilip daraltılabilen bir menü bulunacak. Kullanıcı, bu menü aracılığıyla profiline, kütüphanesine ve çalma listesine ulaşabilecek. Öte yandan, mobil uygulamada bulunmayan "Arkadaş Aktivitesi" bölümü de yine ekranın sağ tarafında yer alacak. Kullanıcılar, profil fotoğraflarının yanındaki butonu kullanarak arkadaşlarının ne dinlediklerini görebilecek veya gizleyebilecekler.

Spotify'ın yeni arayüzü böyle görünecek:

Geçmişte Arkadaş Aktivitesi bölümünün yerleşik olduğu sağ alandaki bölüm, bundan sonra kullanıcıların ilgilendikleri müzisyenler ve çalma listeleriyle ilgili bilgiler de sağlayacak. Diyelim ki bir sanatçı, turne tarihlerini Spotify üzerinden paylaştı. Veya bir başkası, ek gelir sağlamak amacıyla ürün pazarlıyor. İşte tüm bunlar, Spotify uygulamasının ana ekranında takip edilebilecek. Tüm bunlara ek olarak, kullanıcılar istedikleri çalma listelerini ana ekrana sabitleyebilecekler. Uygulamadaki Arama bölümü ise artık daha işlevsel. Kullanıcı, bu bölümde sadece kendi kütüphanesi içerisindeki sonuçlar için arama yapabilecek.

Spotify'ın web ve masaüstü sürümü için hazırlanan yeni özellikler an itibarıyla deneyimlenebiliyor. Spotify'daki değişikleri nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın.

Spotify'daki güncel özelliklere aşağıdaki video aracılığıyla göz atabilirsiniz: