Spotify'ın yıllardır beklenen Hi-Fi desteği hakkında yüzleri gülümseten bilgiler paylaşıldı. Yeni paketin önümüzdeki ekim ayında gelmesi bekleniyor.

Müziği en ince ayrıntısına kadar duymanızı sağlayan Hi-Fi teknolojisi artık çok daha ulaşılabilir oldu, bu teknolojiye sahip kulaklıkların fiyatları erişilebilir seviyeye yaklaştı. Ancak dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, halen Hi-Fi ses desteğini bünyesine katmadı.

Platform, 2021 yılında Hi-Fi paketini resmen duyurmuş olsa da 2022 yılında bu paket, süresiz olarak ertelenmişti. Spotify’ın Hi-Fi çıkmazında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İddia: "Supremium" paketi yakında kullanıma sunulacak!

Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Spotify, çok yakında yıllardır beklenen Hi-Fi paketini kullanıcılarına sunmaya başlayacak. “Supremium” olarak adlandırılacak yeni paketin fiyatı hakkında da bazı beklentiler mevcut.

Elde edilen ilk bilgilere göre Hi-Fi planı, ekstra olarak sesli kitaplara da erişim sunacak. Fakat plan, ilk etapta sadece ABD’de kullanılabilir olacak. Başarılı sonuçlar alındığı takdirde diğer ülkelerde de kullanıma sunulmaya başlayacak.

Spotify Hi-Fi paketi ne zaman geliyor? Fiyatı nasıl olacak?

Spotify’ın Hi-Fi paketinin ekim ayında kullanıma sunulması planlanıyor. Fiyat hakkında kesin bir bilgi olmasa da mevcut premium paketten daha pahalı olması bekleniyor.

Fiyat hakkındaki en büyük ipucu ise geçtiğimiz yıl bir Reddit kullanıcısının paylaştığı ankete dayanıyor. Kullanıcı, Spotify aboneliğini iptal ettirirken bir anket düzenlediğini paylaşmış, “Platinum” adlı bir pakete yer vermişti.

Hi-Fi bilgisinin de yer aldığı bu paket için 19,99 dolarlık ücret gözüküyordu. Bu ücret, mevcut premium paketten 10 dolar daha yüksek. Aynı oranı ülkemize yansıtacak olursak, Spotify paketlerinin fiyatlarının şu şekilde olmasını bekleyebiliriz: