Spotify, podcast dinleyicilerinin deneyimini arşa çıkaracak yepyeni özelliklerini duyurdu. Bu yeni özellikler, podcast yayınlarına ulaşmayı hızlandırmanın yanı sıra, içerik üreticilerle olan etkileşimi de artıracak.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'dan, podcast dinleyicilerini mest edecek bir hamle geldi. Şirketin resmî blog sayfasından yapılan açıklamada podcast dinleyicileri için yepyeni özellikler tasarlandığı duyuruldu. Spotify'ın hazırladığı yeni özellikler, kullanıcı deneyimini arşa çıkaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Spotify'ın yeni özelliklerine yakından bakalım.

Spotify'ın podcast'ler için hazırladığı ilk yeni özellik, uygulamanın ana sayfasında podcast akışının gösterilmeye başlayacak olması. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Spotify'ın ana sayfasında takip ettikleri ve beğenebilecekleri podcast'ler için yeni bölümler görmeye başlayacaklar.

Spotify'ın yeni özelliği böyle görünecek

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, daha test aşamasındayken bile kullanıcılar tarafından çok beğenildi. An itibarıyla küresel çapta kullanıcılara ulaşmaya başlayan özellik, çok yakında tüm kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Takip edilen podcast yayınlarını görüntülemek kolaylaşacak

Spotify, üst menüde yer alan Podcast'ler seçeneğine yeni bir alt seçenek ekledi. Bu bölüme dokunduğunuzda ortaya çıkan "Takip Ediliyor" seçeneği, isminden de anlaşılabileceği üzere takip ettiğiniz podcast yayınlarıyla ilgili en yeni gelişmelere anında ulaşmanızı sağlayacak. Bir akış sayfası olarak karşımıza çıkan bu alan, ilerleyen dönemlerde daha da iyi bir deneyim sunacak.

Bir podcast yayınındaki diğer içerikler, bölüm içerisinde gösterilecek

Spotify'ın podcast'ler için oluşturduğu yeni özelliklerden belki de en önemlisi, yayın içerisinde bahsedilen diğer içeriklerin artık Spotify'da doğrudan gösterilecek olması. Diyelim ki bir podcast yayınında bir kitaptan veya bir şarkıdan bahsedildi. Yayın sayfasına girdiğiniz zaman bu kitap veya şarkıya anında ulaşabileceksiniz. Böylelikle Spotify'daki podcast deneyiminiz, biraz daha hızlanmış olacak.

Platform, tüm bunlara ek olarak yorum sisteminde de bazı iyileştirmeler yaptı. Yapılan açıklamaya göre içerik üreticiler, artık kullanıcılarla Spotify üzerinden sohbet edebilecekler. Yapılan yorumlar yanıtlanabilecek, emojilerle tepki verilebilecek. İçerik üreticiler, yayınlarına gelen yorumları Spotify for Creators üzerinden kontrol edebilecekler.