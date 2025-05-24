2017’de çıkan Star Wars Battlefront 2, aradan geçen yıllara rağmen yeniden ilgi görmeye başladı. Steam indirimiyle birlikte oyuncu sayısı son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun süredir böyle bir yükseliş yaşanmamıştı.

2017 yılında çıkarılan Star Wars Battlefront 2, aradan geçen yıllara rağmen oyuncuların yeniden ilgisini çekmeyi başardı. Steam verilerine göre oyun, son 24 saat içinde 9777 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü.

Battlefront 2, Steam platformuna 2020 yılında eklenmişti. Oyunun önceki rekoru, Ocak 2021'de 10.489 eş zamanlı oyuncu ile kırılmıştı. Son dönemdeki bu artışın ardından günlük oyuncu sayıları uzun bir süredir ilk kez bu kadar yükseldi. Özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan yükseliş, önceki seviyelerin neredeyse iki katına çıkmasıyla dikkat çekti.

Son yılların en yüksek oyuncu sayısın ulaştı

Oyundaki bu hareketliliğin arkasında birden fazla etken yer alıyor. Steam’deki indirim kampanyası, 4 Mayıs'ta kutlanan “May the 4th” etkinliği ve Disney+’ta yayınlanan Andor dizisinin yeni sezonu da bu ilgi artışını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Battlefront 2’nin günümüzde hâlâ tercih ediliyor olması, hem eski hem de yeni oyuncuların oyuna yönelmesine neden olmuş durumda. Oyuncu sayısındaki bu dikkat çekici artış, serinin geleceği hakkında merak uyandırıyor. Ancak şu an için Battlefront 3 ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.