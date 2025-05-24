Warhammer 40,000: Boltgun II, yeni görevler, silahlar ve düşmanlarla 2026’da PlayStation 5, Xbox Series ve PC’ye geliyor. Warhammer 40,000: Boltgun II, retro FPS tarzında oynanış sunarak seriyi genişletiyor. Steam sayfası aktif durumda.

Warhammer 40,000: Boltgun II, 2026 yılında PlayStation 5, Xbox Series ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Yeni yapım ilk oyunun bıraktığı yerden devam ederken klasik FPS dinamiklerini Warhammer evrenine yeniden taşıyacak.

Warhammer 40,000: Boltgun II, oyuncuları karanlık bir gelecekte geçen yeni görev zincirlerine yönlendirecek. Hive şehirlerinden bataklık gezegenlere kadar farklı ortamlarda geçen hikâyede, oyuncular kendi yolunu çizerek ilerleyecek. Oyunda sunulan seçeneklere göre görev akışları değişiklik gösterecek.

Warhammer 40,000: Boltgun II geliyor

İlk oyundaki hızlı tempolu oynanış yapısı korunurken, yeni silahlar ve düşman türleri de oyuna dahil edilecek. Zincir kılıç ve pompalı tüfek gibi silahlar geri dönerken Bloodletter ve Juggernaut gibi yeni düşmanlar da sahneye çıkacak. Her karşılaşma, aksiyonun yanı sıra oyuncudan stratejik kararlar da bekleyecek.

Oyunun net bir çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Steam sayfası aktif durumda ve oyuncular oyunu istek listesine ekleyebiliyor. Geliştirici ekip ise ilerleyen dönemde yeni bilgiler paylaşacaklarını belirtti.