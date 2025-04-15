EA ve Respawn, bir süre aranın ardından yeni bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

EA ve Respawn, Star Wars Jedi: serisinde elde ettiği başarının ardından yeni Star Wars oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Resmî duyuru Respawn ile oyunu birlikte geliştiren BitReactor tarafından gelen kısa bir açıklamayla gün yüzüne çıktı.

Star Wars Zero Company nasıl bir oyun?

Star Wars Zero Company, EA'in önceki Star Wars oyunlarına kıyasla sıra tabanlı bir taktik oyunu olacak.

Şimdilik oyuna dair herhangi bir oynanış videosu veya hikâyeye dair detay yok ancak EA, Respawn ve BitReactor ile birlikte 19 Nisan'da oyunun resmî tanıtımını gerçekleştireceği bir etkinlik düzenleyecek.

Star Wars Zero Company çıkış tarihi

Oyunun resmî tanıtımı için 19 Nisan'ı bekleyeceğiz fakat tanıtımda herhangi bir çıkış tarihi açıklaması görmeyi beklemiyoruz.

Muhtemel kuvvetle geliştirme aşamasının nispeten erken aşamalarında oldukları düşünüldüğünden, en az birkaç fragman gördükten sonra Star Wars Zero Company çıkış tarihi bilgisini öğrenebileceğiz gibi görünüyor.

Star Wars Zero Company fiyatı

EA'in son dönemde piyasaya sürdüğü oyunlarda belirlediği fiyat standardı artık 59,99$'dan 69,99$'a yükseldiğinden, Star Wars Zero Company'nin de büyük olasılıkla 69,99$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Star Wars Zero Company, daha önceki EA oyunlarında olduğu gibi EA Play Pro aboneleri tarafından ilk günden oynanabilir olacak.

Star Wars Zero Company sistem gereksinimleri

Henüz sistem gereksinimlerine dair bir açıklama gelmiş değil.

Peki sizin Star Wars Zero Company'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.