Steam, 2021'in En İyi Oyunlarını Açıkladı

Steam, oyunların brüt kazançları ve oynanış süreleri gibi kriterler üzerine oluşturulan "Steam'in En İyileri 2021" listelerini yayınladı. 6 farklı kategoride en iyileri belirleyen şirket, yeni oyun arayışında olanlara da rehber sunmuş oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, 2021'in en iyilerini açıkladı. 6 farklı kategori için yapılan seçimler, oyunların brüt gelirlerine göre belirlenmiş durumda. Gelin hep birlikte, "Steam'in En İyileri 2021" listelerine hep birlikte bakalım.

Steam'in En İyileri 2021 listelerindeki kategoriler; çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR ekipmanlarının en iyileri ve kontrolcülerle oynanabilen en iyi oyunlar olarak karşımıza çıktı. Oyunların satış rakamlarına bakarak seçimler yapan Steam, aslında oyuncuların en çok para harcadıkları oyunların bir listesini oluşturmuş oldu.

Steam'e göre 2021'in en iyi oyunları

2021'in en çok satanları

1 Ocak 2021 ila 15 Aralık 2021 tarihleri aralığında yapılan oyun satışlarına ek olarak oyun içi harcamalar ve ek paketleri birlikte hesaplayan Steam, yılın en çok satan oyunlarını belirlemiş oldu. Oyunları satış rakamlarına göre kategorize eden şirket, kazanç miktarına göre platin, altın, gümüş ve bronz gibi alt kategorilere oyunları yerleştirmiş durumda. Gelin hep birlikte yılın en çok satan oyunlara bakalım.

Platin:

Dota 2

GTA 5

Valheim

Battlefield 2042

CS:GO

PUBG

Naraka: Bladepoint

New World

Dead by Daylight

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Apex Legends

Destiny 2

Altın:

Rust

Back 4 Blood

It Takes Two

Sea of Thieves

Final Fantasy XIV

Warframe

Red Dead Redemption 2

Forza Horizon 5

FIFA 22

The Elder Scrolls

War Thunder

Forza Horizon 4

Gümüş:

Outriders

Sims 4

Civilization 6

Mass Effect: Legendary Edition

ARK: Survival Evolved

Black Desert

Resident Evil Village

Euro Truck Simulator 2

Stellaris

Halo Infinite

Path of Exile

Monster Hunter: World

Team Fortress 2

Age of Empires 4

Cyberpunk 2077

Phasmophobia

En çok satan yeni oyunlar

Steam, düzenli olarak aylık en çok satan oyun listesi oluşturuyordu. Steam'in En İyileri 2021 listesinde yer alan en çok satan yeni oyunlar kategorisi ise 2021'de yayınlanan ve en çok satan oyunlardan oluşuyor. Gelin şimdi de o oyunlara bakalım.

Platin:

Mass Effect: Legendary Edition

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Farming Simulator 22

Valheim

Back 4 Blood

Outriders

Naraka: Bladepoint

New World

Age of Empires 4

Halo Infinite

Battlefield 2042

Altın:

Icarus

NieR Replicant

Days Gone

Biomutant

Pathfinder: Wrath of the Righteous

It Takes Two

Football Manager 2022

Tale of Immortal

Humankind

Tales of Arise

Guilty Gear -Strive-

Deathloop

F1 2021

En çok oynanan oyunlar

Steam'in en çok oynanan oyunlar kategorisi, yıl boyunca en çok oyuncu sayısına ulaşan yapımlardan oluşuyor. Şirket bu yıl, ücretsiz hafta sonu etkinlikleri ile çekiliş gibi oyuncu sayısını artıran durumları hesaba katmadığını ifade ediyor. Bu da gerçekten en fazla oynanan oyunları görebilmemizi sağladı.

Anlık oyuncu sayısı 200 bini aşanlar:

PUBG

Cyberpunk 2077

CS:GO

Halo Infinite

Valheim

Apex Legends

New World

GTA 5

Dota 2

Rust

Anlık oyuncu sayısı 100 bini aşanlar:

ARK: Survival Evolved

Battlefield 2042

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Path of Exile

Outriders

Dead by Daylight

Team Fortress 2

Rocket League

Warframe

Farming Simulator 22

Among Us

Resident Evil Village

Wallpaper Engine

Destiny 2

Tale of Immortal

Naraka: Bladepoint

Erken erişimden çıkan en çok satan oyunlar

Steam'in En İyileri 2021 listelerinin en önemli kategorilerinden bir tanesi de erken erişimden çıkan oyunlarla ilgili. 2021 yılında erken erişimde olan ve çıkan oyunlar arasından en çok satanları seçen Steam, yeni oyun arayışında olanlara rehber olacak gibi görünüyor.

Platin:

Hell Let Loose

Gtfo

Solasta: Crown of the Magister

Draw & Guess

Subnautica: Below Zero

Wildermyth

Skul: The Hero Slayer

Totally Accurate Battle Simulator

Medieval Dynasty

Endzone - A World Apart

Chernobylite

Breathedge

Altın:

Gunfire Reborn

Tainted Grail: Conquest

Curse of the Dead Gods

Hobo: Tough Life

Gloomhaven

Spellcaster University

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Element TD 2 - Tower Defense

Legion TD 2

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

Griftlands

Century: Age of Ashes

En çok satan VR oyunlar

Sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanları hayatımızın bir parçası haline gelirken video oyun geliştiriciler de bu sektörü boş bırakmadı. Steam, 2021'de en çok satan VR oyunları da bizler için açıkladı.

Platin:

The Walking Dead: Saints & Sinners

Superhot VR

Blade and Sorcery

Into the Radius VR

Pavlov VR

VR Kanojo

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Arizona Sunshine

Half-Life: Alyx

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Beat Saber

Boneworks

Altın:

Onward

Virtual Desktop

Cooking Simulator VR

Fallout 4 VR

Population: One

Hellsplit: Arena

Pistol Whip

Medal of Honor: Above and Beyond

SURV1V3

VTOL VR

After the Fall - Launch Edition

Job Simulator

Kontrolcüler aracılığıyla en çok oynanan oyunlar

Steam'in 2021 yılına ilişkin hazırladığı listenin sonuncusu da kontrolcüler aracılığıyla oynanan oyunlarla ilgili. Gelin bu listeye de bakalım.

Platin:

FIFA 22

Monster Hunter: World

Cyberpunk 2077

GTA 5

Halo Infinite

Forza Horizon 5

The Binding of Isaac: Rebirth

Guilty Gear -Strive-

FIFA 21

Apex Legends

eFootball 2022

Tales of Arise

Altın:

Biomutant

NBA 2K21

NieR Replicant

Destiny 2

eFootball PES 2021

Hades

Nioh 2 – The Complete Edition

Resident Evil Village

Fall Guys

F1 2020

Dark Souls 3

Forza Horizon 4

Not: Kategorilerde yer alan oyunlar için herhangi bir sıralama yapılmamış. Oyunlar, bulundukları kategoride rastgele yerleştirilmişlerdir.