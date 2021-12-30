Steam, 2021'in En İyi Oyunlarını Açıkladı

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, 2021'in en iyilerini açıkladı. 6 farklı kategori için yapılan seçimler, oyunların brüt gelirlerine göre belirlenmiş durumda. Gelin hep birlikte, "Steam'in En İyileri 2021" listelerine hep birlikte bakalım.
Steam'in En İyileri 2021 listelerindeki kategoriler; çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR ekipmanlarının en iyileri ve kontrolcülerle oynanabilen en iyi oyunlar olarak karşımıza çıktı. Oyunların satış rakamlarına bakarak seçimler yapan Steam, aslında oyuncuların en çok para harcadıkları oyunların bir listesini oluşturmuş oldu.
Steam'e göre 2021'in en iyi oyunları
2021'in en çok satanları
1 Ocak 2021 ila 15 Aralık 2021 tarihleri aralığında yapılan oyun satışlarına ek olarak oyun içi harcamalar ve ek paketleri birlikte hesaplayan Steam, yılın en çok satan oyunlarını belirlemiş oldu. Oyunları satış rakamlarına göre kategorize eden şirket, kazanç miktarına göre platin, altın, gümüş ve bronz gibi alt kategorilere oyunları yerleştirmiş durumda. Gelin hep birlikte yılın en çok satan oyunlara bakalım.
Platin:
- Dota 2
- GTA 5
- Valheim
- Battlefield 2042
- CS:GO
- PUBG
- Naraka: Bladepoint
- New World
- Dead by Daylight
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Apex Legends
- Destiny 2
Altın:
- Rust
- Back 4 Blood
- It Takes Two
- Sea of Thieves
- Final Fantasy XIV
- Warframe
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 5
- FIFA 22
- The Elder Scrolls
- War Thunder
- Forza Horizon 4
Gümüş:
- Outriders
- Sims 4
- Civilization 6
- Mass Effect: Legendary Edition
- ARK: Survival Evolved
- Black Desert
- Resident Evil Village
- Euro Truck Simulator 2
- Stellaris
- Halo Infinite
- Path of Exile
- Monster Hunter: World
- Team Fortress 2
- Age of Empires 4
- Cyberpunk 2077
- Phasmophobia
En çok satan yeni oyunlar
Steam, düzenli olarak aylık en çok satan oyun listesi oluşturuyordu. Steam'in En İyileri 2021 listesinde yer alan en çok satan yeni oyunlar kategorisi ise 2021'de yayınlanan ve en çok satan oyunlardan oluşuyor. Gelin şimdi de o oyunlara bakalım.
Platin:
- Mass Effect: Legendary Edition
- Resident Evil Village
- Forza Horizon 5
- Farming Simulator 22
- Valheim
- Back 4 Blood
- Outriders
- Naraka: Bladepoint
- New World
- Age of Empires 4
- Halo Infinite
- Battlefield 2042
Altın:
- Icarus
- NieR Replicant
- Days Gone
- Biomutant
- Pathfinder: Wrath of the Righteous
- It Takes Two
- Football Manager 2022
- Tale of Immortal
- Humankind
- Tales of Arise
- Guilty Gear -Strive-
- Deathloop
- F1 2021
En çok oynanan oyunlar
Steam'in en çok oynanan oyunlar kategorisi, yıl boyunca en çok oyuncu sayısına ulaşan yapımlardan oluşuyor. Şirket bu yıl, ücretsiz hafta sonu etkinlikleri ile çekiliş gibi oyuncu sayısını artıran durumları hesaba katmadığını ifade ediyor. Bu da gerçekten en fazla oynanan oyunları görebilmemizi sağladı.
Anlık oyuncu sayısı 200 bini aşanlar:
- PUBG
- Cyberpunk 2077
- CS:GO
- Halo Infinite
- Valheim
- Apex Legends
- New World
- GTA 5
- Dota 2
- Rust
Anlık oyuncu sayısı 100 bini aşanlar:
- ARK: Survival Evolved
- Battlefield 2042
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Path of Exile
- Outriders
- Dead by Daylight
- Team Fortress 2
- Rocket League
- Warframe
- Farming Simulator 22
- Among Us
- Resident Evil Village
- Wallpaper Engine
- Destiny 2
- Tale of Immortal
- Naraka: Bladepoint
Erken erişimden çıkan en çok satan oyunlar
Steam'in En İyileri 2021 listelerinin en önemli kategorilerinden bir tanesi de erken erişimden çıkan oyunlarla ilgili. 2021 yılında erken erişimde olan ve çıkan oyunlar arasından en çok satanları seçen Steam, yeni oyun arayışında olanlara rehber olacak gibi görünüyor.
Platin:
- Hell Let Loose
- Gtfo
- Solasta: Crown of the Magister
- Draw & Guess
- Subnautica: Below Zero
- Wildermyth
- Skul: The Hero Slayer
- Totally Accurate Battle Simulator
- Medieval Dynasty
- Endzone - A World Apart
- Chernobylite
- Breathedge
Altın:
- Gunfire Reborn
- Tainted Grail: Conquest
- Curse of the Dead Gods
- Hobo: Tough Life
- Gloomhaven
- Spellcaster University
- Ender Lilies: Quietus of the Knights
- Element TD 2 - Tower Defense
- Legion TD 2
- Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager
- Griftlands
- Century: Age of Ashes
En çok satan VR oyunlar
Sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanları hayatımızın bir parçası haline gelirken video oyun geliştiriciler de bu sektörü boş bırakmadı. Steam, 2021'de en çok satan VR oyunları da bizler için açıkladı.
Platin:
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Superhot VR
- Blade and Sorcery
- Into the Radius VR
- Pavlov VR
- VR Kanojo
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Arizona Sunshine
- Half-Life: Alyx
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Beat Saber
- Boneworks
Altın:
- Onward
- Virtual Desktop
- Cooking Simulator VR
- Fallout 4 VR
- Population: One
- Hellsplit: Arena
- Pistol Whip
- Medal of Honor: Above and Beyond
- SURV1V3
- VTOL VR
- After the Fall - Launch Edition
- Job Simulator
Kontrolcüler aracılığıyla en çok oynanan oyunlar
Steam'in 2021 yılına ilişkin hazırladığı listenin sonuncusu da kontrolcüler aracılığıyla oynanan oyunlarla ilgili. Gelin bu listeye de bakalım.
Platin:
- FIFA 22
- Monster Hunter: World
- Cyberpunk 2077
- GTA 5
- Halo Infinite
- Forza Horizon 5
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Guilty Gear -Strive-
- FIFA 21
- Apex Legends
- eFootball 2022
- Tales of Arise
Altın:
- Biomutant
- NBA 2K21
- NieR Replicant
- Destiny 2
- eFootball PES 2021
- Hades
- Nioh 2 – The Complete Edition
- Resident Evil Village
- Fall Guys
- F1 2020
- Dark Souls 3
- Forza Horizon 4
Not: Kategorilerde yer alan oyunlar için herhangi bir sıralama yapılmamış. Oyunlar, bulundukları kategoride rastgele yerleştirilmişlerdir.