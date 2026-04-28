Merakla Beklenen Steam Controller'ın Fiyatı ve Ön Sipariş Tarihi Açıklandı

Valve'ın uzun süredir beklenen yeni kontrolcüsü Steam Controller, nihayet resmî olarak tanıtıldı.

Barış Bulut / Editor

Aylar süren söylentiler ve sızıntıların ardından Valve, merakla beklenen Steam Controller için sonunda perdeyi araladı.

Hem fiyatı hem de çıkış tarihi resmen açıklanan yeni kontrolcüye dair daha önce ortaya atılan iddiaların büyük kısmı da doğru çıktı.

Ön sipariş tarihi ve fiyat belli oldu

Steam Controller, 4 Mayıs'ta ön siparişe açılıyor ancak Valve’ın donanım ürünlerinde sıkça gördüğümüz gibi, cihaz ilk etapta sınırlı sayıda bölgede satışa sunulacak. Yani herkes aynı anda alamayacak.

Cihazın çıkış fiyatı ise 99 dolar olarak açıklandı. Bu rakam, daha önceki inceleme sızıntılarında da dile getirilmişti. Topluluk ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim fiyatı yüksek bulurken, diğerleri Steam’e özel özellikler ve alışılmadık tasarımın bu etiketi hak ettiğini savunuyor.

Peki siz bu kontrolcüyü satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlardan kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

