Steam, PlayStation kumandaları için de resmî destek vermeye başladı. Hatta bunun için yeni bir kategori sistemi de oluşturuldu. İşte PlayStation sahiplerini memnun edecek güncelleme ile ilgili detaylar...

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, aynı zamanda PlayStation'ı da olan oyuncuları mest edecek bir işe imza attı. Şirket, PlayStation 4'ün Dualshock ve PlayStation 5'in Dualsense oyun kollarına destek veren oyunlar için yeni bir filtre oluşturdu. Böylelikle oyuncular, PlayStation kumandaları için destek veren oyunları kolayca bulabilecekler.

Steam'in yaptığı yeni güncelleme ile oyun filtreleme bölümündeki "Kontrolcü Uyumlu" kategorisine yeni seçenekler eklendi. Bu sayfaya giren kullanıcı, artık sahip olduğu PlayStation kumandası için destek veren oyunların listesini görebilecekler.

Steam'in yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Steam'in kontrolcülerle ilgili tek çalışması, yeni kategorizasyon değil. Platform, oyunların listeleme sayfaları için de bazı değişiklikler yaptı. Oyuncular artık bir oyunun listeleme sayfasına girdiklerinde, oyunun desteklediği kumandaları görebilecekler.

Steam, oyuncuların işine yarayacak bir özellik daha getirdi. Steam uygulamasını açan ve kütüphanesindeki bir oyunu kumanda ile oynamak isteyen bir kullanıcı, "Oyna" butonunun yanında kontrolcü ayarlarını yapabileceği bir kısayol görecek. Bu kısayola dokunan kullanıcı, kumanda tuşları üzerinde ayarlama yapabilecek.

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