Steam Next Fest'te En Çok Oynanan Oyun Demosu Yerli Oyun "BOMBANANA!" Oldu

Steam Next Fest birbirinden iyi oyunun demosuna ev sahipliği yaptı. Yerli oyun BOMBANANA! ise etkinliğin bir numaralı oyunu olmayı başardı.

Hani şu meşhur "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyen üç maymun var ya... İşte onlar artık sadece bir atasözü değil, dünyayı havaya uçmaktan kurtarmaya çalışan çılgın bir bomba imha ekibi olmuş durumda.

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Türk oyun stüdyosu Lefto Studio tarafından geliştirilen BOMBANANA!, Steam’in Next Fest'te âdeta ortalığı kasıp kavurdu ve etkinliğin en çok oynanan demosu olmayı başardı.

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BOMBANANA! fragmanı

BOMBANANA! nasıl bir oyun?

Oyunun konsepti tam anlamıyla bir absürtlük harikası. Kör, sağır ve dilsiz üç maymundan oluşan üç kişilik bir ekipsiniz. Üstelik bu işi teknolojik bir laboratuvarda değil, bomba imha atölyesine çevirdiğiniz emektâr bir minivanın içinde yapıyorsunuz. Zaman kısıtlı, iletişim neredeyse imkânsız ama o bomba bir şekilde patlamadan durdurulmak zorunda.

BOMBANANA!'nın festival süresince ulaştığı rakamlar ise şu şekilde:

1 milyondan fazla oyuncu demoyu kütüphanesine ekledi.

675.000’den fazla kişi oyunu bizzat denedi.

230.000’den fazla oyuncu ise oyunu istek listesine ekledi.

BOMBANANA! ne zaman çıkacak?

Bu yılın Ağustos ayında tam sürümüyle piyasaya çıkacak olan BOMBANANA!, şimdiden yerli oyun sektörünün en gurur verici işlerinden biri olmaya aday.

Eğer siz de çıktığında bir göz atmak isterseniz oyunu buradan istek listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca demo da hâlâ oynanabilir durumda.