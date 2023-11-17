PlayStation, Black Friday indirimlerini başlattı. 28 Kasım'a kadar sürecek indirimlerde birçok popüler PlayStation oyununun fiyatı %80'e varan oranda düştü.

Yılın indirim sezonu geldi çattı. Tabii ki oyunseverler de fiyatların çok yükseldiği şu dönemde oyun satın almak için kampanyaların yolunu gözler oldu. Bu konuda sevindirici bir hamle Sony’den geldi. Teknoloji devi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Black Friday indirimlerini PlayStation Store’da başlattı.

PlayStation’ın Black Friday indirimleri, 28 Kasım gününe kadar devam edecek. Kampanya kapsamında birçok popüler oyunda %80’lere varan indirimler var. Aşağıdan bu oyunlardan öne çıkanlara göz atabilirsiniz. Tüm oyunlara ulaşmanızı sağlayacak linki de en sona bıraktım.

PlayStation Black Friday indirimlerinde öne çıkan oyunlar

Normal fiyatı: 1.425 TL

1.425 TL İndirimli fiyatı: 712,50 (%50)

Electronic Arts imzalı EA Sports FC 24, eylül piyasaya sürülmüştü. İkonik FIFA serisinin yerine geçen oyun, gerçekçi bir futbol deneyimini oyunseverlere sunuyor.

Normal fiyatı: 1.500 TL

1.500 TL İndirimli fiyatı: 750 TL (%50)

NBA 2K serisinin yeni oyunu, NBA 2K24'te indirime giren oyunlar arasında. 2020'de hayatını kaybeden Kobe Bryant'a selam çakan yapım, hem güncel kadrolar hem de efsane takımlarla dünyanın en büyük basketbol kültürünün geçmişini, bugününü ve geleceğini deneyimlemenizi sağlıyor. MyCareer moduyla kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Normal fiyatı: 899 TL

899 TL İndirimli fiyatı: 539,40 TL (%40)

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Warner Bros. imzalı Hogwarts Legacy, kısa sürede satış rekorları kırmayı başarmıştı. Oyun, sizi Harry Potter evrenine götürüyor ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda bir öğrenci olmanızı sağlıyor.

Normal fiyatı: 1.599 TL

1.599 TL İndirimli fiyatı: 911,43 TL (%43)

İkonik korku serisi Resident Evil'ın 2005 yılında çıkan aynı isimli oyunun mart ayında yayımlanan yeniden yapımı Resident Evil 4 de indirime girenlerden. The Game Awards'ta Yılın Oyunu kategorisinde aday gösterilen yapım, modernleştirilmiş oynanış, yeniden yapılandırılmış hikâye ve detaylı grafiklerle geliyor.

Normal fiyatı: 799 TL

799 TL İndirimli fiyatı: 495,38 TL (%38)

2018 yılında çıkan God of War'un devamı niteliğinde olan God of War Ragnarök, 2022'de piyasaya sürülmüştü. Hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan olumlu yorumlar toplayan ve yılın oyunları arasına giren yapım, bizi Kratos ve Atreus'un maceralarına götürüyor.

Normal fiyatı: 1.423 TL

1.423 TL İndirimli fiyatı: 854,23 (%40)

Bu yıl çıkan bir diğer oyun olan Star Wars Jedi: Survivor, 2019'da piyasay sürülen Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı. Bu oyunda, imparatorluk döneminde hayatta kalmayı başaran Jedi Cal Kestis'in hikâyesine devam ediyoruz.

Normal fiyatı: 899 TL

899 TL İndirimli fiyatı: 719,20 TL (%20)

Serinin yeni oyunu Assassin's Creed Mirage, ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Eski AC oyunlarından izler taşıyan yapım, Valhalla oyunundan tanıdığımız Basim Ibn Ishaq'ı merkezine alıyor ve bizi Orta Doğu'ya götürüyor.

Normal fiyatı: 1.443 TL

1.443 TL İndirimli fiyatı: 865,83 TL (%40)

Aksiyon RPG türünü sevenleri çok mutlu edecek Diablo IV'ün fiyatı da Black Friday indirimlerinde düştü. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, dikkat çeken karakterler, karanlık ve büyüleyici mekânlar gibi birçok özelliğe sahip yapım, oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Blizzard'ın en hızlı satan oyunu olmayı da başarmıştı.

Normal fiyatı: 1.399 TL

1.399 TL İndirimli fiyatı: 839,40 TL (%40)

The Crew serisinin üçüncü oyunu olan The Crew Motorfest, Eylül ayında piyasaya sürüldü. Nefes kesici yarış deneyimi arayan oyunseverler için bir tercih olabilir.

Normal fiyatı: 1.499 TL

1.499 TL İndirimli fiyatı: 899,40 TL (%40)

Square Enix imzalı efsane RPG serisi Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy 16, haziran ayında çıkış yapmıştı.

Normal fiyatı: 466,78 TL

466,78 TL İndirimli fiyatı: 270,73 TL (%42)

Marvel's Spider-Man 2 ortalığı kasıp kavururken ilk oyunu denemeyenler için de güzel bir fırsat var. 2018'de çıkan Marvel's Spider-Man'in Remastered versiyonu, grafiklerde iyileştirmelerle geliyor.

Normal fiyatı: 469 TL

469 TL İndirimli fiyatı: 154,77 TL (%67)

Rockstar'ın oyun tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane oyunu Red Dead Redemption 2'de indirimde kaçırılmaması gereken oyunlardan. Tabii bu sürümün yalnızca PS4 olduğunu belirtmek gerekiyor.

Normal fiyatı: 469 TL

469 TL İndirimli fiyatı: 154,77 TL (%67)

Orijinal Modern Warfare üçlemesinin değişitirilmiş versiyonunun ilki olan Call of Duty Modern Warfare, 2019'da piyasaya sürülmüş ve beğeni toplamıştı. FPS sevenlerin kaçırmamsı gereken oyun, Captain Price gibi karakterle bizi tekrar buluşturuyor.

Normal fiyatı: 1.399 TL

1.399 TL İndirimli fiyatı: 699,50 TL (%50)

Popüler seri Dead Space'in ilk oyununun remake versiyonu, bu yıl çıkış yapmıştı. Bilim kurgu ve korku türlerini sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken yapım, gelişmiş grafikler ve oynanış iyileştirmeleriyle geliyor. Yine Isaac Clarke'ı kontrol ediyoruz ve korkunç şeyler yaşanan USG Ishimura uzay gemisinde hayatta kalmaya çalışıyoruz.

PlayStation Black Friday indirimlerinin tamamına ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.