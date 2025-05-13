PlayStation’a özel olarak yayımlanan Stellar Blade’in PC sürümüne ait çıkış tarihi ve teknik detaylar yayımlanan fragmanla netlik kazandı.

Shift Up tarafından geliştirilen ve ilk olarak PlayStation 5'e özel olarak yayımlanan Stellar Blade, yakında PC'ye de geliyor. Oyunun PC sürümünün çıkış tarihi, şirketin resmî YouTube kanalında kısa süreliğine yayımlanan bir fragmanla gün yüzüne çıktı.

Paylaşılan fragmana göre Stellar Blade 11 Haziran 2025 tarihinde Steam ve Epic Games Store üzerinden PC kullanıcılarıyla buluşacak. Fragman yalnızca tarih bilgisini değil, oyunun PC versiyonuna özel bazı teknik yenilikleri de ortaya çıkardı.

Stellar Blade PC’ye özel içeriklerle geliyor

NVIDIA DLSS 4 ve AMD FSR 3 gibi yapay zekâ destekli yükseltme teknolojilerinin desteklendiği görülürken; ultra geniş ekran uyumluluğu ve DualSense kontrolcüsüne özel titreşim ile tetikleme destekleri de dikkat çekiyor.

Fragmanda yer alan detaylar, PC sürümünde daha yüksek çözünürlüklü dokular ve geliştirilmiş grafik özelliklerinin sunulacağını ortaya koydu. Aynı zamanda yeni bir boss savaşı ve baş karakter Eve için 25 farklı kıyafetin eklendiği bilgisi de fragman aracılığıyla doğrulandı. Bu içeriklerin PS5 sürümüne de gelmesi mümkün görünüyor ancak şu ana kadar şirketten konuya dair herhangi bir resmî açıklama gelmedi.

Shift Up, daha önce oyunun PC’ye geleceğini açıklamıştı ancak net bir tarih vermemişti. Kısa süreliğine yayımlanan fragmanla birlikte bu belirsizlik de ortadan kalktı. Stellar Blade’in PC sürümü, 11 Haziran itibarıyla oyuncularla buluşacak.