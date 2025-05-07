Sony, PlayStation'da nisan ayında en çok hangi oyunların indirildiğini açıkladı. Üst sıralarda Xbox oyunlarının yer alması büyük dikkat çekti. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation’da en çok hangi oyunların indirildiğini açıklıyordu. Şimdi ise Nisan 2025 verileri paylaşıldı. Verilerde, üst sıralarda Xbox oyunlarının yer alması dikkat çekti. Onun dışında hâlâ birçok eski oyunun büyük ilgi görmeye devam ettiği de görüldü.

PlayStation’ın en çok indirilen listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ayrıca PS5, PS4 ve ücretsiz oyunlar olmak üzere her türe göre farklı listeler de var. Aşağıdan PlayStation’da geçen ay en çok indirilen oyunları görebilirsiniz.

PlayStation’da en çok indirilen oyunlar – Nisan 2025

PS5

ABD/Kanada Avrupa The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Forza Horizon 5 Minecraft The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Forza Horizon 5 Minecraft MLB The Show 25 Clair Obscur: Expedition 33 NBA 2K25 EA SPORTS FC 25 Clair Obscur: Expedition 33 Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops 6 Assassin’s Creed Shadows Grand Theft Auto V Indiana Jones and the Great Circle Assassin’s Creed Shadows Split Fiction Devil May Cry 5 Special Edition Call of Duty: Black Ops 6

PlayStation 5 tarafına baktığımızda ABD/Kanada’da geçen ay yayımlanan ve çok büyük ilgi gören Oblivion Remastered’ın yer aldığını görebiliyoruz. Avrupa’da ise bir Xbox oyunu olan Forza Horizon 5 yer alıyor. Forza Horizon 5, nisanın sonlarında resmen PlayStation 5’e gelmişti ve PS oyuncuları tarafından inanılmaz ilgi görmüştü.

PS4

ABD/Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Devil May Cry HD Collection Minecraft Minecraft A Way Out A Way Out Devil May Cry HD Collection Devil May Cry 4 EA SPORTS FC 25 Mortal Kombat X Unravel Two theHunter: Call of the Wild Need for Speed Heat Batman: Arkham Knight Grand Theft Auto V Need for Speed Heat Kingdom Come: Deliverance NBA 2K25 Mortal Kombat X

PS4 oyunlarında ise hem ABD/Kanada’da hem de Avrupa’da Rockstar’ın çok sevilen yapımı Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Çıkışının üzerinden 7 yıl civarı geçse de oyun hâlâ inanılmaz popüler. Geçen ayı zirvede bitirmesinin arkasındaki neden PlayStation’ın indirimleri olabilir.

Ücretsiz

ABD/Kanada Avrupa Fortnite Fortnite Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Roblox Roblox Marvel Rivals Rocket League Rocket League eFootball FragPunk Asphalt Legends Unite Apex Legends Stumble Guys Asphalt Legends Unite Marvel Rivals Fall Guys Fall Guys eFootball The Sims 4

Ücretsiz oyunlarda hiç şaşırtmayan bir şekilde en üstte dünyanın en popüler oyunu diyebileceğimiz Fortnite var. Epic’in sevilen Battle Royale oyunu, hem ABD/Kanada’da hem de Avrupa’da zirvede. Zaten önceki aylarda da ya zirvede ya da ikinci sıradaydı. Onu hemen arkasından Call of Duty: Warzone takip ediyor.