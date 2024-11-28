Hatırlıyor musunuz? Bir dönem stres çarkları âdeta belediye dağıtmış gibi herkesin elindeydi. Peki, bir anda hayatlarımızdan çıkan stres çarkları nereye kayboldu dersiniz? Gelin anlatalım.

Stres çarkları Catherine Hettinger tarafından 1990'larda tasarlanmıştı. Her ne kadar bu oyuncaklar Hettinger tarafından tasarlanmış olsa da Hettinger maddi nedenlerle patentini yenileyememiş ve bu oyuncakların popülerliğinden hiçbir kâr elde edememişti.

Peki 2017'de dünya çapında popüler olmayı başararak 7’den 70’e neredeyse herkesin elinde gezen bu çarklara ne oldu da bir anda ortalıktan kayboldular?

İlk sebebi stres çarklarının dikkat dağıtıcı olması sebebiyle bazı ülkelerde yasaklanması!

Özellikle de Amerika, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, çocukların ders sırasında dikkatlerinin dağılmasına neden olduğu tespit edilmiş ve bu gibi ülkelerde stres çarklarının kullanımı yasaklanmıştı.

Tabii bu sebeple yapılan yasaklamaların duyulması da stres çarklarına olan talepte ve kullanıcıların bu oyuncağı kullanmayı istemesinde büyük bir düşüş yarattı.

Bunlara ek olarak bir de uzmanların, stres çarklarının çocuklarda küçük kas gelişimine katkı sağlıyor olsa da dikkat dağınıklığı ve bağımlılık gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini kanıtlayan bir çalışma yapması bu oyuncaklara olan yaklaşımı ciddi oranda değiştirdi.

Bir de trendlerin hızla değişmesi konusu var tabii.

Her ne kadar stres çarkları bir dönem popüler olsa da bu popülerliği sonsuza kadar sürmedi.

Stres çarklarının popülerliğinin zirvede olduğu dönemlerde çıkan yeni oyuncaklar ya da eğlence araçları da bu zirveye oynayarak stres çarklarının zaten sallanmakta olan tahtını alaşağı etti.

Ek olarak, özellikle dijitalleşmenin de artmasıyla birlikte insanların stresle başa çıkmak için mobil uygulamalara ve dijital platformlara yönelmesi de stres çarklarına olan talebin gitgide azalmasına sebep oldu.

Özetle, stres çarkları bir dönem belediye dağıtmış gibi herkesin elinde olan popüler bir oyuncak olsa da dikkat dağıtıcı etkileri, uzman uyarıları ve hızla değişen trendler nedeniyle aramızdan ayrıldı.

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