Su Buzu Olmadan Yaşayabilen Kutup Ayıları Keşfedildi

Bilim insanları, Gröndland'da bulunan bir grup kutup ayısının normalde yaşamaları için büyük önem arz eden su buzu olmadan hayatta kalabildiğini keşfetti. Bu keşfin, gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek kutup ayılarının en azından bir kısmı için önemli olabileceği aktarıldı.

İklim değişikliği gibi sebepler, gezegenimizin ve canlı türlerinin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Kutup ayıları da şu an için nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında nitelendirilmemelerine rağmen habitat kaybı, kirlilik ve daha birçok sebepten dolayı gelecekte yok olabilecek hayvanlar arasında gösteriliyor.

Şimdi ise bu canlı türleri ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre bilim insanları, görünüşte yaşamaları için imkansız bir habitatta hayatta kalabilen ‘gizli’ bir kutup ayısı popülasyonu keşfetmeyi başardı.

Deniz buzu olmadan yaşayabilen kutup ayıları keşfedildi

Grubun, normalde avlanmaları için önem arz eden deniz buzundan yoksun yerlerde keşfedildiğini belirten uzmanlar, bu türlerin yüzyıllardır fark edilmeden yaşadığını kaydetti. Açıklamalara göre ayılar, buzulların okyanusla buluştuğu fiyortlarda yaşıyor. Bu da en azından bazı kutup ayılarının karadaki buzullarla hayatta kalabileceğini gösteriyor.

Bunu biraz daha açalım. Kutup ayıları dünyanın en büyük kara yırtıcılarından olmasına rağmen deniz memelileri arasında gösteriliyor; çünkü bu hayvanlar, çoğunlukla suda yaşayan canlılarla besleniyor. Bu da deniz buzunun bu tür için ne denli büyük bir önem taşıdığını ortaya koyuyor. Ancak iklim değişiklikleri, mevcut deniz buzu miktarını azaltarak bu hayvanların doğal yaşam alanlarını daraltıyor. Bu sebeple de kutup ayılarının gelecekte neslinin tükenebileceği düşünülüyor.

Açıklamalara göre 20. kutup ayısı alt popülasyonu olarak tanımlanan yeni grup, Gröndland’ın güneydoğusunda keşfedildi. Araştırmacılar, genetik olarak farklı olan bu grubun, yaklaşık 300 adet kutup ayısını içerdiğini ve 200 yıla yakın bir süredir diğer popülasyonlardan izole olduğunu ifade etti. Ayrıca grubun keşfedildiği bölgenin yılda 250 günden fazla deniz buzu bulundurmadığı; yani bu tarz buz olmadan hayatta kalabildiği aktarıldı.

Keşif, kutup ayılarının genelinin tehlikede olduğu gerçeğini değiştirmiyor

Bilim insanları, grubun kırılan ve denize karışan buz parçalarından yararlandığını düşünüyor. Ayrıca bölgenin, 21.yüzyılın sonundaki deniz buzu tahminlerine benzer özellikler taşıdığı; bu yüzden de türün en azından bir kısmının geleceği için önemli bilgiler sağlayabileceği belirtiliyor.

Araştırmanın yazarlarından Kristine Laidre de keşifle ilgili yaptığı açıklamalarda, “Bu buzullar, kutup ayılarının bir kısmının uzun süre hayatta kalmasını sağlayabilir. Ancak bu durum türün geneline uygun olmayabilir” ifadelerini kullandı ve keşfin geniş kapsamda kutup ayılarına yardımcı olmayabileceğine dikkat çekti.

Yeni çalışma her ne kadar kutup ayıları hakkında umut verici sonuçları ortaya çıkarsa da uzmanlar hâlen bu hayvanların genel olarak büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Laidre de bununla ilgili “Arktik deniz buzu kaybı, tüm kutup ayıları için hâlen birincil tehdittir. Bu çalışma bunu değiştirmez” ifadelerini kullanarak durumun ne kadar ciddi olduğuna dikkat çekiyor.